Rasmus Kupari jysäytti taas upean maalin ”elämänsä laukauksella” – Barkov osui, Floridan voittoputki katkesi

Poissaoloista kärsinyt Florida koki kauden ensimmäisen tappionsa. Santeri Hatakka debytoi NHL:ssä.

Rasmus Kupari on osunut kahdessa ottelussa putkeen.

Los Angelesin Rasmus Kupari, 21, loisti ottelun kakkostähtenä, kun Kings kaatoi kotonaan Montrealin 5–2. Kupari teki tehot 1+1.

Kupari tykitti upealla laukauksella ottelun voittomaaliksi jääneen 3–1-osuman päätöserän alussa ylivoimalla.

Vielä erän loppupuolella kotkalainen syötti Alex Iafallon ylivoimamaalin.

Kingsin toinen suomalaispelaaja Olli Määttä nappasi ottelussa syöttöpisteen, joka oli hänelle uran sadas NHL:ssä.

Kolmosketjun sentterinä pelannut Kupari on yltynyt viime peleissä oivaan iskuun. Hän on osunut nyt kahdessa ottelussa putkeen näyttävillä suorituksilla.

– Paha sanoa, kumpi maaleista oli parempi. Molemmat tuntuivat todella hyviltä, mutta tämä oli luultavasti tähänastisen elämäni paras laukaus, Kupari sanoi ottelun jälkeen Kingsin verkkosivuilla.

– Oli kunnia saada rooli ylivoimasta. Se on minulle tuttua. Pelasin sitä viime kaudella AHL:ssä suuremman osan kaudesta, joten tiedän melko hyvin, mitä tehdä. Tänään homma toimi.

Viime kaudella ensimmäiset NHL-ottelunsa pelannut Kupari on pelannut tällä kaudella nyt 7 ottelua tehoin 2+1. Montrealia vastaan jääaikaa kertyi 13 minuuttia.

Kingsin päävalmentaja Todd McLellan kehui suomalaislupausta.

– Hän on saanut lisää itseluottamusta. Ras näyttää innostuneelta pelatessaan. Hän ei malta odottaa seuraavaa vaihtoaan ja haluaa jatkuvasti palautetta, McLellan sanoi.

– Tuollainen innostus on kiva nähdä. Samoin energia, jota hän tuo ryhmään. Kupari on lunastanut luottamuksen. Hänestä on tullut nopeasti meille aika pirun hyvä pelaaja.

Tahmeasti kauden aloittanut Kings on voittanut nyt kaksi kahdeksasta ottelustaan.

Floridan voittoputki poikki

Kahdeksan ensimmäistä otteluaan voittanut Florida Panthers kärsi kauden ensimmäisen tappionsa Boston Bruinsin vieraana.

Pisteputki ei sentään katkennut, sillä Boston oli parempi vasta rankkarikisan jälkeen 3–2.

Aleksander Barkov pommitti hieman ennen päätöserän puoliväliä kauden viidennellä maalillaan vielä vieraat ylivoimalla 2–1-johtoon, mutta Bruins kampesi ohi.

Barkov kellotti toista iltaa putkeen jääaikaa hurjat yli 25 minuuttia.

Panthers pelasi Bostonissa ilman loukkaantumisista kärsiviä kakkos- ja kolmossenttereitään Sam Bennettiä ja Anton Lundellia.

Barkovin takana kakkoskenttää johti Eetu Luostarinen.

Floridan kärsittyä tappion kauden ainoa voittamaton joukkue on Carolina, joka pääsee yrittämään yhdeksättä voittoaan sunnuntai-iltana Arizonaa vastaan.

NHL:n kaikkien aikojen ennätys kauden avanneessa voittoputkessa on kymmenen (Toronto 1993, Buffalo 2006).

Hatakka debytoi

Lauantain kierroksella nähtiin myös yksi suomalaisdebytantti, kun Santeri Hatakka pelasi ensimmäisen ottelunsa San Josen paidassa.

San Jose joutui kotiotteluun Winnipegiä vastaan pahasti varamiehisenä, sillä peräti seitsemän sen pelaajaa joutui koronalistalle ottelun kynnyksellä.

Siitä huolimatta se kaatoi Jetsin jatkoajalla 2–1.

Reilut 16 minuuttia pelannut Hatakka suoriutui debyytistään komeasti. Puolustaja luuti alakerrassa varmaotteisesti ja kirjasi teholukeman +1.