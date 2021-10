Joukkuekaveri on nähnyt Jesse Puljujärven muutoksen Edmontonissa – ”Kun häntä seuraa päivästä toiseen”

Jesse Puljujärvi ei turhia kehuskele, vaikka NHL-kausi on alkanut loistavasti. Mikko Koskinen on nähnyt läheltä joukkuekaverinsa kasvun.

Jesse Puljujärven hymy on ollut alkukaudesta herkässä.

NHL-kauden alun kovin suomalaisonnistuja on ollut kiistatta Edmontonin Jesse Puljujärvi. Oilersin ykkösketjun laituri on nakuttanut kuuteen ensimmäiseen otteluun komeat yhdeksän (2+7) tehopistettä.

Puljujärven, 23, huippuotteet ovat keränneet huomiota paitsi Suomessa myös Pohjois-Amerikassa, jossa on pantu merkille, kuinka entinen kärkivaraus on alkanut vihdoin lunastaa potentiaaliaan.

Puljujärvi itse suhtautuu lentokeliinsä ja hehkutukseen maltillisesti.

– Yritän vain mennä päivä kerrallaan. Kun joka päivä pistää itsensä likoon, se sitten tuo, mitä tuo, Puljujärvi sanoo IS:lle.

– Alku on toki ollut kaikin puolin hyvä, mutta kausi on pitkä. Rauhassa, rauhassa. Tärkeintä on pysyä terveenä, jotta pystyy pelaamaan ja saamaan itsestä parhaan irti.

Puljujärvi on vakiinnuttanut pelipaikkansa maailman parhaan jääkiekkoilijan Connor McDavidin vierellä. Tulos on syntynyt kovan työnteon ja yksinkertaisten ratkaisujen kautta. Taikatemppuja ei ole tarvittu.

Niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin Puljujärvestä huokuu itseluottamus.

– Siitähän (itseluottamuksesta) tämä on kiinni. Kun sen lisäksi kroppa on kunnossa ja arki rullaa, niin hyvä tulee. Tärkeää on, että on koko ajan virkeä.

– Ajatusmaailmani on muuttunut varmasti aika paljonkin siitä, kun nuorena tulin tänne. Sen tässä olen huomannut, kuinka tärkeää on, että hallille on mukava tulla, torniolainen pohtii.

Puljujärvi on supertähtien Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin jälkeen Oilersin kolmanneksi tehokkain pelaaja.

Puljujärvi on toistellut useampaan kertaan viime ja tämän kauden aikana ”rullaavan arjen” merkitystä peliotteissaan.

Mitä se Puljujärven kohdalla tarkoittaa kaukalon ulkopuolella?

– Tyttöystävä auttaa paljon kotihommissa. En minä oikeastaan paljon mitään touhua. Käyn koiran kanssa kävelemässä ja pelailen vähän pleikkaria suomalaisten kaverien kanssa. Siinähän se arki menee.

– Sitten on taas virkeä tulla hallille. Kotona palauttelen ja hallilla yritän tehdä joka päivä kaikki asiat viimeisen päälle.

Puljujärven kehitystä on seurannut läheltä Oilersin toinen suomalaispelaaja, maalivahti Mikko Koskinen, 33.

Neljättä kauttaan Oilersissa torjuva Koskinen ehti pelata Puljujärven kanssa jo yhden kauden yhdessä ennen tämän paluuta Ouluun vuonna 2019.

Muutos siihen verrattuna on ollut selvästi nähtävissä.

– Jesse on kasvanut. Isoin kasvu on tapahtunut korvien välissä. On vaikea selittää, miten se näkyy, mutta kun häntä seuraa päivästä toiseen, niin sen pystyy ymmärtämään, Koskinen sanoo.

Mikko Koskinen pelaa Edmontonissa viimeistä sopimuskauttaan.

Koskinen kertoo, että Puljujärvi on nyt erilainen kaveri myös joukkueen sisällä.

– Sama kaverihan Jesse sisimmässään on kuin aiemminkin, mutta hänen itseluottamuksena on noussut ylöspäin. Hän pystyy olemaan nyt oma itsensä ja juttu luistaa jo ihan hyvin. Hän pystyy silloin tällöin sanomaankin jotain kopissa.

– Hän voi jutella pelikaverien kanssa ja sopia, mitä jäällä tapahtuu. Kyllähän se helpottaa sopeutumista ympäristöön.

Vasta nyt NHL-jäillä on alettu näkemään Puljujärven todellisia kykyjä. Koskisen mukaan tämä on vasta pintaraapaisu.

– Noin nuoreksi jätkäksi Jesse on kulkenut jo pitkän tien tähän paikkaan. Ja vielä on varaa kasvaa ja kehittyä. Hänellä on vielä paljon potentiaalia lunastamatta, Koskinen sanoo.