NHL:n hirviövalmentajan uhri: ”Chicago yrittää tuhota juttuni”

NHL:n väitetyn seksuaalisen hyväksikäytön uhri Kyle Beach kommentoi tilannettaan Twitterissä.

Jääkiekkoilija Kyle Beach, 31, kertoi Twitterissä, että NHL-seura Chicago Blackhawks yrittää ”tuhota” hänen juttunsa oikeudessa. Beach paljasti torstaina olevansa uhri NHL:ää järkyttävässä seksuaalisen häirinnän tapauksessa.

Aiemmin tällä viikolla julkaistiin puolueettoman tahon tekemä tutkimusraportti, jossa osoitettiin Blackhawksin johdon tienneen syytöksistä, joiden mukaan videovalmentaja Brad Aldrich oli ahdistellut Beachia seksuaalisesti. Kesti kolme viikkoa, ennen kuin Aldrich irtisanoutui. Videovalmentaja sai juhlia joukkueen kanssa Stanley Cupin voittoa.

– Vaikka tutkimuksen tulokset on julkaistu ja Blackhawks on pyytänyt anteeksi, taisteluni on vasta alkamassa. Blackhawks yrittää yhä tuhota juttuni oikeudessa, Beach twiittasi.

Beach on haastanut Chicago Blackhawksin oikeuteen. Haasteen taustalla on tapa, jolla Blackhawks Beachin mukaan toimi sen jälkeen, kun hän oli kertonut joukkueen mentaalivalmentajalle joutuneensa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Beach, ensimmäisen kierroksen NHL-varaus vuodelta 2008, pelaa nykyisin Saksassa kolmannella sarjatasolla. Hän sanoi Twitterissä jatkuvansa ”toipumisprosessiaan”. Beach korosti, ettei hän käy oikeustaistelua itsensä takia.

– Haluan kannustaa avoimeen kommunikaatioon, joka tuo muutoksen tulevaisuudessa. Haluan edistää turvallisuutta, terveyttä ja hyvää vointia koko yhteiskunnassa, Beach sanoi.

Beachin entinen joukkuekaveri, Porin Ässien puolustaja Shawn Lalonde kertoi torstaina Ilta-Sanomille, että seksuaalinen häirintä saattoi mahdollisesti vaikuttaa Beachin NHL-uraan. Beach ei koskaan saanut pelata otteluakaan NHL:ssä.

Lalonde uskoi myös, että Beachin väitteet siitä, että kaikki Chicagon NHL-joukkueen pukukopissa tiesivät häirintätapauksesta, olivat totta.