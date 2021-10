SM-liigan pelaaja on läheinen NHL:ssä epäillysti hyväksikäytetyn Kyle Beachin kanssa – näin hän kertoo kohutapauksesta

Porin Ässien Shawn Lalonde oli Kyle Beachin joukkuekaveri, kun tämä väitetysti joutui NHL-joukkueen valmentajan hyväksikäyttämäksi.

Porin Ässiin vastikään saapunut jääkiekkopuolustaja Shawn Lalonde, 31, oli yksi henkilöistä, joita haastateltiin NHL-maailmaa kuohuttavaan raporttiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä Chicago Blackhawksissa.

Kyle Beach, 31, paljasti torstaiyönä Suomen aikaa, että hän oli epäillyn, toukokuussa 2010 tapahtuneen hyväksikäyttötapauksen uhri.

Aiemmin tällä viikolla julkaistiin puolueettoman tahon tekemän raportti, joka sisältää yksityiskohtia tavasta, jolla Blackhawksin silloinen videovalmentaja Brad Aldrich väitetysti hyväksikäytti Beachia.

Raporttia varten haastateltiin 139 ihmistä, heidän joukossaan Ässien Lalondea.

Lalonde pelasi Beachin kanssa Blackhawksin farmijoukkueessa Rockford IceHogsissa vuosina 2010–13. Kanadalainen Lalonde pelasi Blackhawksissa yhden NHL-ottelun vuonna 2013.

Porin Ässiin hän siirtyi viikko sitten pelattuaan ennen sitä KHL:ssä ja Saksan DEL-liigassa. Beach pelaa nykyisin Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

IS kysyi Lalondelta joukon kysymyksiä liittyen Beachiin, ahdisteluskandaaliin ja Chicago Blackhawksiin.

Shawn Lalonde, kuinka läheinen olet Kyle Beachin ja siten koko tapauksen kanssa?

– Nousimme yhdessä Blackhawksin pelaajankehityssysteemistä. Asuin hänen ja erään kolmannen kaverin kanssa ensimmäisenä ammattilaisvuonnani sen jälkeen, kun kaikki raportissa kuvattu oli tapahtunut. Sanoisin meidän olevan varsin läheisiä.

– Mitä tiedän tästä tilanteesta? Kyle ei oikeastaan puhunut asiasta. Kuten hän sanoi lausunnossaan, Kyle on käynyt tapahtunutta läpi mielessään ja keskittynyt unelmaansa päästä NHL:ään.

– Muutoin kuului vain huhuja. Kun Brad Aldrich lähti Blackhawksista, tunnelma oli outo. Samalla huhuja kiersi. Nyt tutkimus on tehty ja totuus on tullut julki. Tutkimuksen perusteella Kylelle on sattunut paljon enemmän kuin minä koskaan kuvittelin.

Miltä sinusta on tuntunut viime päivinä?

– Se on aika hullua. Surullista. Tunteeni ovat moninaiset. Tunsin Kylen hyvin vuosien ajalta, vaikka uramme menivätkin eri suuntiin. Yhteytemme katkesi hieman. Olen hyvin pettynyt, että jonkun on pitänyt käydä jotain tuollaista läpi.

Kyle Beachilta vaadittiin varmasti paljon sisua, jotta hän pystyi puhumaan omalla nimellään ja äänellään omasta seksuaalisesta hyväksikäytöstään. Mitä se kertoo Beachista?

– Hän sanoi miettineensä asiaa joka päivä viimeisen 10–11 vuoden ajan. Hän ei luultavasti oikein luottanut keneenkään. Syynä oli Chicagon mentaalivalmentaja Jim Gary.

(Raportin mukaan Beach oli kertonut Garylle seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Gary puolestaan oli kertonut Blackhawksin johdolle, mutta mitään ei ollut tapahtunut kolmeen viikkoon. Aldrich sai potkut 16.6.2010 Stanley Cup -juhlien jälkeen. toim. huom.)

– Kyle ei varmaan tiennyt, kelle olisi voinut puhua. Hänen on täytynyt kärsiä valtavasti.

– Vaatii ehdottomasti paljon sisua ja rohkeutta tulla asian kanssa julkisuuteen. Painon on täytynyt nousta hänen hartioiltaan.

– Tyyppinä Kyle on hauska. Hän oli ensimmäisen kierroksen varaus, joka valittiin numerolla 11 vuonna 2008. Hänellä oli pelaajana mahdollisuus tulla Tom Wilsoniksi ennen Wilsonia.

Millainen Beach oli kämppäkaverina ja ihmisenä?

– Hyvä ja hassu ihminen. Hän tykkäsi pitää tunnelman kevyenä. Hän halusi tulla niin hyväksi jääkiekkoilijaksi kuin mahdollista, jotta hän pääsisi NHL:ään.

Beach oli ensimmäisen kierroksen varaus. Luuletko, että väitetty seksuaalinen häirintä vaikutti hänen uraansa?

– Se on hyvä kysymys. En tiedä. Minun näkemykseni on, että se saattoi vaikuttaa, koska hän ei ole koskaan pelannut NHL-ottelua. Kukaan ei tiedä, mikä on totuus. Blackhawks ei koskaan nostanut häntä farmista, vaan piti hänet organisaatiossa kolme vuotta ja teki hänelle jatkosopimuksen neljännestä vuodesta. Silti hän ei saanut pelata peliäkään NHL:ssä, vaikka hän oli ykköskierroksen varaus.

– Lopulta hänet kaupattiin New York Rangersiin ja sitten hänen uransa oli ohi Pohjois-Amerikassa.

Milloin sinä kuulit ensimmäisen kerran Beachin väitetystä hyväksikäytöstä toukokuussa 2010?

– Seuraavalla harjoitusleirillä oli jotain kuulopuheita, kun Aldrich ei enää ollut joukkueessa. He olivat juuri voittaneet Stanley Cupin. Miksi he eivät olisi tehneet jatkosopimusta kaikille, jotta he voittaisivat uuden kannun? Liikkeellä oli huhuja. Mutta huhut ovat huhuja, eivät faktoja. Sen olen myös oppinut.

Beach sanoi torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, että kaikki Blackhawksin pukukopissa tiesivät, mitä hänelle oli tapahtunut. Voiko se pitää paikkansa?

– Luulen, että se on totta. Juuri nyt pelaajat eivät oikein tiedä, mitä sanoa. He eivät halua joutua vaikeuksiin, jos he tiesivät, eivätkä tehneet asialle mitään. Näin haastattelun, jossa Chicagon kapteeni Jonathan Toews sanoi, että hän kuuli asiasta seuraavana vuonna. Ollaan harmaalla alueella. Kukaan ei halua ottaa kantaa, jotta he eivät joutuisi pulaan. He näkevät, että organisaatiossa moni on saanut potkut. Pelaajat ovat huolissaan omasta puolestaan. Aihe on herkkä.

Kysyn vielä uudestaan. Sanoit, että Kyle ei puhunut joukkueessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sanoit, että kaikki ikään kuin tiesivät, mutta eivät tienneet ja että aihe on herkkä. Mikä tunnelma joukkueessa oli, kun palasitte harjoituksiin Stanley Cup -voittoon päättyneen kevään 2010 jälkeen? Puhuitko asiasta Kylen kanssa?

– Ilmapiiri oli tiivistynyt Kylen ympärille. Pelaajat kyselivät, mitä tapahtui. Valtaosa meistä ei kauan pysynyt NHL-joukkueen harjoitusleirillä, joten en tiedä, millainen tunnelma oli jälkikäteen. En tiedä lopetettiinko asiasta puhuminen vai vieläkö siitä puhuttiin. Meidät tiputettiin nopeasti farmiin.

– Kyle vaikutti olevan oma itsensä. Ehkä hän yritti pysyä henkisesti vahvana. Ehkä hän halusi vältellä asiaa, mutta hän vaikutti olevan ok. Ehkä hän oli yhä shokissa tai jotain.

Lalonde Chicago Blackhawksin väreissä vuonna 2010.

Blackhawksin johdosta on eronnut merkittäviä henkilöitä, kuten GM Stan Bowman, joka johti toimintaa jo vuonna 2010, kun väitetty hyväksikäyttö tapahtui. Mitä mieltä olet seuraamuksista Chicagon organisaatiossa?

– Ei ole minun tehtäväni päättää, mitä heidän pitäisi tehdä. Organisaatio haluaa hoitaa asiat sisäisesti. Jäljellä lienee enää pari ihmistä, jotka olivat siellä vuonna 2010.

– On kiinnostavaa nähdä, mitä sen aikaiselle päävalmentajalle Joel Quennevillelle ja silloiselle GM:lle Kevin Cheveldayoffille tapahtuu parin seuraavan päivän aikana.

Niin, Cheveldayoff on nykyisin Winnipeg Jetsin GM ja Quenneville Florida Panthersin päävalmentaja. Raportin mukaan kumpikin oli tietoinen siitä, mitä Beachille oli tapahtunut, mutta kumpikaan ei tehnyt asian eteen mitään. Quenneville valmensi viime yönä. Pitäisikö hänen saada potkut Panthersista?

– Vaikea kysymys. Luin raportista Quennevillen sitaatin tapahtuma-ajalta: ”Stanley Cupit ovat nyt tärkeämpiä kuin seksuaaliset hyväksikäytöt.” Sellaista ei nykypäivänä voi sanoa. Asia pitää hoitaa silloin, kun se tapahtuu. Ei väliä, oliko kyseessä kauden ensimmäinen ottelu vai seiskapeli Stanley Cup -finaaleissa. Syytös on raskas ja pitää selvittää.

(Raportin mukaan Blackhawksin urheilujohto sai kuulla, että Beachille oli mahdollisesti tehty jotain kamalaa, 23.5. 2010. Chicago voitti Stanley Cup -mestaruuden kuudennessa finaalissa 9.6.2010.)

– NHL on pahassa paikassa. Mitä jos vastaavaa tapahtuisi uudelleen Joel Quennevillen joukkueessa? Mitä hän sanoisi nyt? Silloin hän sanoi, että seksuaalinen häirintä ei ole tärkeää, vaan tärkeää on pelien voittaminen. Hän valmentaa yhä 20-vuotiaita poikia. NHL on pahassa paikassa.

Miten kuvailisit seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyä videovalmentajaa Brad Aldrichia?

– Brad vaikutti mukavalta tyypiltä. Hän oli ystävällinen, puhelias ja toivotti tervetulleeksi. On outoa, että hän oli kiva jätkä, mutta samalla hänestä jäi erikoinen vaikutelma. Olin parikymppinen, enkä ajatellut ehkä asiaa. Ihme kyllä. Tai kammottavaa kyllä.

Oletko lukenut raportin?

– Kyllä, kävin sen läpi.

Olitko yksi henkilöistä, joita siihen haastateltiin?

– Kyllä, minua haastateltiin.

Mitä kerroit?

– Minulta kysyttiin sattumanvaraisilta vaikuttavia asioita ja päivämääriä. Olinko jossain tietyissä paikoissa, olinko Kylen kanssa, tapahtuiko jokin asia ja niin edelleen. Outoja kysymyksiä. Luulen, että he halusivat taustatietoa, enkä usko, että pystyin auttamaan heitä kovin paljon.

– Olin Kylen kanssa paljon, mutta en niinä päivinä tai öinä, joina raportissa mainittuja asioita tapahtui.

Milloin olit viimeksi yhteydessä Kyleen?

– Lähetin hänelle tsemppiviestin torstaiaamuna. Sanoin, että vaaditaan paljon sisua kertoa asiasta. Sanoin hänen olevan rohkea. Nyt hän ehkä voi auttaa muita ihmisiä, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Ei ainoastaan jääkiekossa vaan ympäri maailman. Kyle voi antaa heille voimaa ja osoittaa, että myös uhreilla on ääni.

Oletko puhunut Beachin tapauksesta vanhojen pelikaverisi kanssa? Pelaajien, jotka olivat samaan aikaan Rockfordin AHL-joukkueessa tai Chicagon NHL-ryhmässä?

– En. On aika hiljaista.