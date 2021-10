Valmentaja hyväksikäytti Sheldon Kennedyä vuosikaudet – näin Kennedy, 52, kommentoi NHL:n ahdisteluskandaalia

Sheldon Kennedy otti kantaa NHL:n skandaaliin.

Entinen NHL-jääkiekkoilija Sheldon Kennedy haluaa nähdä NHL:ltä selkeitä ja isoja muutoksia, jotta liiga voi jatkossa auttaa Kyle Beachin kaltaisia pelaajia. Beach paljasti torstaiyönä Suomen aikaa, että hän oli uhri NHL-seura Chicago Blackhawksin ahdisteluskandaalissa.

Blackhawksin videovalmentaja käytti hyväkseen Beachia seksuaalisesti vuonna 2010.

Kennedyn mielestä NHL:n nykyiset linjaukset ja toimintatavat eivät riitä.

– NHL:n täytyy oppia. Liigan täytyy varmistaa, että jokaisessa seurassa on koulutettu kaikkia työntekijöitä. Seurojen työntekijöillä pitää olla tapa saada apua. Lisäksi seuroissa pitää olla selkeä suunnitelma sille, miten toimitaan, jos joku tarvitsee apua, Kennedy kommentoi Sportsnetillä.

Kennedy, 52, on jääkiekkohistorian kenties tunnetuin seksuaalisen hyväksikäytön uhri. Hän paljasti vuonna 1996, että hänen juniorijoukkueensa valmentaja Graham James oli hyväksikäyttänyt häntä ja erästä toista, nimeltä mainitsematonta NHL-pelaajaa seksuaalisesti vuosina 1984–1990.

Kennedy on kahden viime vuosikymmenen ajan kouluttanut urheilun parissa toimivia valmentajia, vanhempia ja lapsia tunnistamaan seksuaalisen hyväksikäytön ja tuomaan sen esiin. Hänen organisaationsa Respect in Sport on tutkinut yli 20 000 lasten hyväksikäyttötapausta Kanadan Albertassa.

Kennedyn mukaan 98 prosentissa tutkituista tapauksista hyväksikäytetty tuntee hyväksikäyttäjänsä. Hänen organisaationsa pyrkii auttamaan ulkopuolisia, ”niitä 99 prosenttia ihmisistä, jotka ovat hyviä”, jotta nämä uskaltaisivat puuttua ahdisteluun ja hyväksikäyttöön. Sitä olisi tarvittu Blackhawksin tapauksessakin.

– Sivustakatsojat tiesivät, että tapahtunut oli väärin, mutta heillä ei ollut itseluottamusta puuttua asiaan.

Kennedy avasi Sportsnetin haastattelussa myös, miksi hänelle itselleen oli niin vaikeaa puhua hyväksikäytön uhriksi joutumisesta.

– Pelkäsin, ettei kukaan uskoisi minua. Pelkäsin, että olen aiheuttanut itse hyväksikäytön ja se on minun vikani. Minusta oli hämmentävää, mitä tapahtui. Oli vaikeaa edes tajuta asia, jotta siitä voisi puhua jollekin. Kun kerroin asiasta ensi kertaa vaimolleni, hän sanoi vain, että uskon sinua. En voi sanoin kuvata, miten tärkeitä nuo sanat olivat, Kennedy kertoi.

Kennedy kiitti lämpimästi Beachia, että tämä uskalsi puhua asiasta. Kennedyn mukaan Beach auttaa teollaan monia hyväksikäytöstä kärsiviä.