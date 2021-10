Rasmus Ristolainen on tullut ryminällä sisään uuteen NHL-seuraansa – odottelee yhä puhelua Jukka Jaloselta tai Jere Lehtiseltä

Ristolainen esitteli osaamistaan Edmontonissa.

Täksi kaudeksi Buffalosta Philadelphiaan siirtynyt Rasmus Ristolainen oli torstaiaamuna elementissään 5–3-voittoon päättyneessä vierasottelussa Edmontonia vastaan.

Kuusi taklausta ja neljä blokattua laukausta olivat ottelun korkeimmat lukemat molemmissa kategorioissa. Vastuuta tuli niin yli- kuin alivoimissa.

Ottelu oli 27-vuotispäiväänsä viettäneelle turkulaispuolustajalle vasta kolmas uuden seuran paidassa. Kauden alkua viivästytti viimeisessä harjoituspelissä tullut kolhu.

– Muuten on ollut tosi kivaa. Olen viihtynyt erinomaisesti, ja pelaaminen on kyllä maistunut, Ristolainen sanoo.

– Ensimmäisissä peleissä en tietenkään heti ole ihan parhaimmillani, mutta kroppa on tuntunut hyvältä ja koko ajan paranee.

Ristolainen kokee päässeensä heti hyvin sisään kokeneeseen Flyersin ryhmään, jossa ei ole muita suomalaisia.

– Tulin tosi aikaisin Philadelphiaan, niin on ollut aikaa tutustua, harjoitella ja hengailla uuden joukkueen kanssa.

Buffalossa Ristolainen oli useamman viime vuoden ajan kärkiparin puolustaja, jonka peliajat huitelivat pitkälle yli 20 minuutissa, joinakin vuosina jopa yli 25:ssä.

Flyersin nimekkäässä pakistossa Ristolaisen rooli on pienempi. Toistaiseksi hän on pelannut kakkosparissa Travis Sanheimin parina.

Jokaisella aiemmalla NHL-kaudellaan pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt Ristolainen ei kuitenkaan ole pienentyneestä roolista moksiskaan.

– En ajattele kuin voittamista. Kuten olen sanonut, jos joukkue voittaa ja peli kulkee, mä voin olla vaikka maskotti.

Flyers on voittanut viidestä ensimmäisestä ottelustaan kolme ja hävinnyt vain kerran varsinaisella peliajalla.

Ristolainen on aina tunnettu kovasta fyysisestä pelistään, ja jo useamman vuoden ajan hänen nimensä on löytynyt NHL:n taklaustilastojen kärkipäästä. Joskus yltiöfyysisyys on johtanut myös virheisiin, mutta Ristolainen ei ole muuttanut pelaamistaan uudessa joukkueessa.

– Tietenkin uudessa joukkueessa on vähän erilaista pelitapaa ja sellaista, mutta kerta minut haluttiin tänne, yritän olla vain oma itseni ja pelata omaa peliä.

– Eikä se ole aina niin, että minun pitää päästä taklaamaan, vaan välillä voi olla niinkin, että joudun itse ottamaan jonkun taklauksen. Tykkään siitä puolin ja toisin. Silloin pääsen peliin kiinni. Mielestäni se kuuluu jääkiekkoon.

Keskiviikkona Edmontonissa Ristolaisen kovuutta sai maistaa myös Jesse Puljujärvi, jota turkulainen murjoi maalinedustalla sillä seurauksella, että Puljujärvi joutui vaihtopenkillä paikkailemaan kasvoihinsa tullutta vekkiään.

Ristolaisen kaltaiset pommikoneet alkavat olla NHL:ssä jo harvinaisuuksia. Fyysisen rymistelyn sijaan liigaan virtaa koko ajan taiturimaisia luisteluvirtuoosipakkeja, ja fyysisyyden sijaan mailapuolustustaidot korostuvat.

– Niin no, mä yritän aina mennä läpi kaikista. Mieluummin ilman mailaa, Ristolainen naurahtaa.

Ristolainen ei ota taka-askelia kaukalossa.

Philadelphiassa Ristolainen on tullut nopeasti juttuun kaupungissa yhä asuvan Flyersin entisen tähtipuolustajan Kimmo Timosen kanssa.

– Olemme olleet yhteyksissä ja kun olin loukkaantuneena, katselimme yhden pelinkin yhdessä katsomosta. Olen ollut heidän luonaankin käymässä.

Pelihommissa Timonen ei kuitenkaan ole opastanut.

– Enemmän olemme puhuneet kaukalon ulkopuolisista asioista, Ristolainen sanoo.

Ristolainen ympärillä riittää nyt erityistä mielenkiintoa myös maajoukkueen suhteen. Kesällä nousi kohu, kun Leijonien johto jätti kutsumatta hänet Pekingin olympialaisia pohjustaneeseen NHL-pelaajien kesätapaamiseen.

Ristolainen kertoi ennen kauden alkua haluavansa siitä huolimatta olympiajoukkueeseen.

Päävalmentaja Jukka Jalonen tai GM Jere Lehtinen eivät ole vieläkään soitelleet.

– Eivät ole olleet missään yhteydessä, Ristolainen sanoo.