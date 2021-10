Edmontonin fanit laukovat tyrmäävän yksimielisen mielipiteensä Jesse Puljujärvestä – ”En olisi ikinä uskonut”

Jesse Puljujärveä rakastetaan Edmontonissa. Fanipaidat käyvät kaupaksi ja asennetta ihastellaan.

Jesse Puljujärvi on tehnyt pisteitä kaikissa kauden otteluissa.

Edmontonin Jesse Puljujärvi on ollut alkukauden suomalaistarina NHL:ssä.

Oilersin ykkösketjusta paikkansa sementoinut Puljujärvi on mättänyt tehopisteitä kaikissa kauden kuudessa ottelussa (2+7) ja ollut toistaiseksi tehokkain suomalaispelaaja taalajäillä.

Valloittava persoona on ihastuttanut paitsi Suomessa myös Edmontonissa.

IS jalkautui Oilersin fanien pulssille keskiviikkoillan Flyers-ottelussa. Tuomio oli harvinaisen yksimielinen: Edmonton rakastaa tällä hetkellä Puljujärveä.

– Rakastan häntä. Hän on kansan mies, josta Edmonton pitää. Mukava kaveri, joka painaa kovasti töitä, Nathaniksi esittäynyt fani sanoo.

– Sitten on tämä hänen mahtava persoonansa. Joka kerta, kun Jesse tekee maalin, hän on onnellisin ihminen koko maailmassa. Jesse on nyt Biisonikuningas. Hänen koiransakin tunnetaan. Mikäs sen nimi olikaan?

– Jaffa, vieressä oleva Kathryn muistuttaa salamannopeasti.

Puljujärven kultainennoutaja on tuttu Kathrynille ja Nathanille.

Puljujärven ensimmäiset kolme vuotta Edmontonissa olivat vaikeita. Kun hän niiden jälkeen lähti takaisin Suomeen, Oilersin fanien usko suomalaislupaukseen oli koetuksella.

– Jesse on todistanut ihmisten olleen väärässä. Hän teki kovasti töitä, tuli takaisin ja todisti kaikille. Se on mahtavaa, Kathryn sanoo.

– Sen jälkeen, kun hän lähti takaisin Suomeen en olisi ikinä uskonut, että hän on näin nopeasti näin hyvä. Suomeen paluu ja siellä itseluottamuksen kerääminen oli todennäköisesti paras ratkaisu, jonka Jesse on urallaan tehnyt, Brendon-niminen kannattaja hehkuttaa.

Brendon kantaa ylpeänä Puljujärven fanipaitaa.

Useamman fanin puheissa toistuu näkemys, jonka mukaan Oilers ei osannut käsitellä Puljujärveä oikein ensimmäisinä vuosinaan. Heti 18-vuotiaana NHL:ään tuotua hyökkääjää pompoteltiin roolista toiseen ja välillä AHL:ään.

– Puljujärvellä on ollut vaikeuksia, mutta hän on vain painanut entistä kovemmin töitä. Sitä arvostetaan täällä. Eikä ole merkitystä, mitä jäällä tai sen ulkopuolella tapahtuu, Jessen kasvoilla on aina leveä hymy, Shayne sanoo.

– Hänestä on tulossa koko ajan vain suositumpi Edmontonissa. Kuulen koko ajan useamman kaverin kehuvan ja rakastavan Puljujärveä.

Shayne (vas.) ja Chad uskovat, että Puljujärvellä on edessään valoisa tulevaisuus Edmontonissa.

Suomalaisen asenne kerää vuolasta kiitosta.

– Puljujärvi on yksi suosikkipelaajistani asenteensa ansiosta. Valmennan itse pieniä jalkapallojunioreita. Oli sitten kyse ammattilaispelaajasta tai juniorista, haluan nähdä asennetta. Sitä rakastan Jessessä eniten, Shayne sanoo.

Supertähti Connor McDavidin fanipaitoja vilisee Rogers Placen käytävillä silmänkantamattomiin. Leon Draisaitlin paidat erottuvat myös selvästi. Siellä täällä jokunen ysiysikin.

Puljujärvi 13 ei kuitenkaan ole mikään harvinaisuus Oilersin fanien päällä.

Fanikaupasta kerrottaan, että suomalaisen huippuotteet ovat kiihdyttäneet menekkiä huomattavasti.

– McDavid on totta kai selvä ykkönen ja Draisaitl toinen, mutta sanoisin, että sen jälkeen aika tasainen kolmikko paitamyynnissä on Darnell Nurse, Zach Hyman ja Puljujärvi, myyjä kertoo.

Puljujärven fanipaidat käyvät nyt kaupaksi.

– Puljujärven paitamyyntiin on vaikuttanut myös numeron vaihto. Kaikki haluavat numeron 13, vaikka heillä olisi jo 98.

Aivan fanikaupan liepeillä vastaan tulee Puljujärven paitaa kantava nainen, joka kertoo nimekseen Barb.

Kun häneltä kysyy ajatuksia Puljujärvestä, innostus nousee välittömästi.

– Rakastan Puljujärveä! Mikä suloinen poika! Hänellä on sydäntä, energiaa ja innostusta. Häntä on mahtavaa seurata.

Barbin paitavalinta oli helppo.

Puljujärvi on nyt selvästikin kovassa huudossa Edmontonissa.