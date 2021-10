Henrik Borgström osui NHL:ssä vuosien tauon jälkeen – se oli laiha lohtu Chicagon kaaoksessa, valmentajalle vaaditaan jo potkuja

Kovista satsauksista huolimatta Chicago Blackhawks on aloittanut NHL-kauden katastrofaalisesti.

Chicago Blackhawks lähti NHL-kauteen toiveikkain mielin. Kesällä joukkueeseen tuotiin muun muassa NHL:n viime kauden paras maalivahti Marc-André Fleury, megasopimuksella värvätty tähtipuolustaja Seth Jones ja kahden viime kauden Stanley Cup -voittaja Tyler Johnson.

Myös koko viime kauden pelaamatta ollut kapteeni Jonathan Toews palasi johtamaan joukkuetta takaisin kohti menestystä.

Kausi on kuitenkin alkanut kammottavalla tavalla. Blackhawks on hävinnyt kaikki kuusi otteluaan, ja pelaaminen on ollut yhtä kaaosta. Se ei ole edes johtanut kertaakaan yhtäkään otteluaan.

Jokaisessa ottelussa omiin on mennyt vähintään neljä maalia. Umpisekaisin olevan joukkueen takana pelannut hallitseva Vezina-voittaja Fleury on ollut lähes kaikilla mittareilla alkukauden huonoin maalivahti NHL:ssä.

Marc-André Fleury on ollut tekemättömässä paikassa.

Kahdeksan vuoden ja 76 miljoonan dollarin sopimuksella kiinnitetty Jones ”komeilee” puolestaan NHL:n miinustilaston kärjessä lukemallaan -9.

Sunnuntain kierroksella Chicagoa kävi löylyttämässä Detroit Red Wings, joka haki 6–3-vierasvoiton.

Detroit ratkaisi ottelun toisessa erässä, jossa se mätti neljä kiekkoa Fleuryn selän taakse.

19-vuotias ruotsalaistulokas Lucas Reymond pääsi herkuttelemaan hattutempun.

Suomalaisittain pieni positiivinen välähdys Chicagon leiristä oli Henrik Borgströmin 3–5-kavennus päätöserän alussa.

Viime kauden HIFK:ssa pelannut Borgström oli osunut NHL:ssä edellisen kerran yli kaksi ja puoli vuotta sitten maaliskuussa 2019 edustaessaan vielä Floridaa.

Borgström tuikkasi maalinedustalta kauden avausmaalinsa.

Samalla Blackhawksin peräti 530:n loppuunmyydyn kotiottelun putki katkesi.

Joukkueen surkeisiin esityksiin kyllästyneet fanit vaativat jo potkuja päävalmentaja Jeremy Collitonille.

36-vuotias NHL:n nuorin päävalmentaja valmentaa joukkuetta nyt neljättä kauttaan.

Pelaajilta tivattiin tuoreimman nöyryytyksen jälkeen Collitonin asemasta.

– Tämä joukkue uskoo sataprosenttisesti Jeremyyn. Olen ollut täällä vasta vähän aikaa, mutta hänen viestinsä meille on ollut loistava, Seth Jones sanoi.

– Tämä ei ole valmennusongelma. Tämä on pukukopin asia. Pelaajat ovat jäällä pelaamassa peliä. Meidän kaikkien on päästävä samalle sivulle ja oltava yhteinen maali sen suhteen, mikä identiteettimme on, Jones jatkoi.

Kapteeni Toews oli vakavana.

– Tämä on kauhea tunne. En usko, että täällä on montaakaan jätkää, jotka ovat kokeneet jotakin tällaista aiemmin, Toews sanoi.

– Pukukopissa sanotut asiat jäävät pukukoppiin, mutta voitte kuvitella, että yritämme vain nostaa itsemme ylös kuopasta, jonne olemme ajautuneet.