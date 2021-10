Jarmo Kekäläinen julkaisi kuvan Columbus Blue Jacketsin uusitusta pukuhuoneesta – ”Vau”

Columbus Blue Jacketsin pukuhuone remontoitiin kesällä.

Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen esitteli lauantaina Instagram-tilillään joukkueen läpikotaisin remontoitua pukuhuonetta.

Näky on vaikuttava. Näyttävästi valaistua tilaa komistaa isokokoinen mediakuutio, ja yleisilme on muutoinkin jäntevä.

– Vaihe 1, ylpeä GM on kirjoittanut kuvan yhteyteen.

NHL:n verkkosivujen mukaan pukukoppi koki kesän aikana täydellisen muodonmuutoksen. Sen kattoa on korotettu, kaikki pinnat on uusittu ja esimerkiksi viereiset pesu- ja palautumistilat ovat nyt täynnä ensiluokkaista ylellisyyttä. Ero vanhaan ja nuhjuiseen pukuhuoneeseen on mittava.

Remontin tarkoituksena oli panostaa pelaajien viihtyvyyteen.

– Minusta on kaikkein tärkeintä, että pelaajat tuntevat olonsa mukavaksi. He viettävät täällä niin paljon aikaa päivittäin. Tämä on heidän pukuhuoneensa, Kekäläinen totesi NHL:n verkkosivujen artikkelissa.

Columbuksen pelaajat ovat ottaneet uusitut tilat vastaan avosylin.

– On huomattavasti mukavampaa, kun pukuhuone on kiva ja äijät nauttivat siellä hengaamisesta. Omistajaporras ja seurajohto on tehnyt upeaa työtä suunnittelussa ja remontoinnissa, Patrik Laine iloitsi.

Myös someväki pitää Blue Jackestin uusia tiloja onnistuneina.

– Vau, kirjoitti chorsey1

– Todella tyylikäs, kommentoi jusa81

Vuonna 2000 avattu Nationwide Arena vetää 20 000 katsojaa.

Brad Larsenin luotsaama Blue Jackets on aloittanut kautensa lupaavasti – ainakin jos otteita vertaa viime sesongin korpivaellukseen. Joukkue on voittanut kolmesti ja hävinnyt kaksi kertaa.