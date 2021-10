Sebastian Aho on kasvattanut vihaa sisällään – enää ”ihan hyvä” ei NHL:ssä riitä

Sebastian Aho johtaa joukkuetta, jonka ainoa tavoite on Stanley Cup.

Ykkössentteri Sebastian Aho on Carolina Hurricanesin kasvot. Joukkue on nostanut tasoaan samassa tahdissa suomalaistimanttinsa kanssa. Parina viime kautena Carolina on kuulunut jo NHL:n kärkijoukkueisiin.

Viime kaudella Carolina jäi vain kaksi pistettä runkosarjan voitosta. Pudotuspeleissä kyvyt eivät riittäneet toista kierrosta pidemmälle.

24-vuotias Aho ei ole kuudennella NHL-kaudellaan enää nouseva kyky, vaan sarjan eliittiluokan tähtisentteri. Carolinakaan ei ole enää raikas haastaja, vaan nyt sen pitää todistaa pystyvänsä taistelemaan tosissaan Stanley Cupista.

Vaikka Carolina pelaa kenties NHL:n kovatasoisimmassa Metropolien divisioonassa, joukkueen kasvu mitataan vasta pudotuspeleissä.

– Meidän joukkueemme sisäinen vaatimustaso on ollut tasoa Stanley Cup jo monta vuotta, Aho sanoi IS:lle Montrealissa.

– Emme ole viime vuosina päässeet pudotuspeleissä niin pitkälle kuin olisimme halunneet. Mutta olemme saaneet kokemusta ja näyttäneet, että meillä on kyky kaataa koviakin joukkueita. Nyt meillä on kyllä todella nälkäinen porukka.

Aho on jo vakiinnuttanut tasonsa piste per peli -tähtipelaajana. Henkilökohtaiset tilastosarakkeet ovat kuitenkin hänelle jo yhdentekeviä. Ahon onnistuminen punnitaan Carolinan menestyksellä.

Harvasta pelaajasta on huokunut yhtä vahvaa ja aitoa pettymyksen tunnetta kuin Ahosta viime kevään viimeisen pudotuspeliottelun jälkeen.

– Joukkueen kanssa menestyminen on koko jutun suola, Aho sanoo.

– Uskon, että olen oppinut ja saanut kokemusta viime vuosista, kuten karvaasta tappiosta Tampalle viime keväänä. Olen saanut kasvatettua sisälleni tietynlaista vihaa häviämistä kohtaan.

Kuudennen vuoden Sebastian Aho on taas parempi kuin viidennen vuoden.

Ahon pelipaitaan on nyt ommeltu varakapteenin A-kirjain.

Täksi kaudeksi Aho nostettiin myös Hurricanesin kapteenistoon.

– Se merkitsee paljon. On hienoa, että joukkuekaverit ja seura luottavat minuun ja näkevät johtavana pelaajana. Mutta ei se muuta mitään. En yhtäkkiä ala väkisin johtamaan tai mitään muutakaan. Olen yhä oma itseni. Hienoa, että se on kantanut tähän pisteeseen asti.

Lue lisää: Legendaarinen superketju Puljujärvi–Aho–Laine taas yhteen? ”Eihän se huonolta kuulosta”

Carolina on aloittanut kauden niin kuin mestariehdokkaan kuuluukin. Kolme ottelua, kolme voittoa. Perjantaiaamuna kaatui vieraskaukalossa Montreal.

– Hyvä startti on tietenkin tavoitteena, mutta suorittamisen täytyy olla tasaisen kovaa läpi runkosarjan. Kaikki tähtää siihen, että olisimme keväällä viimeinen joukkue pystyssä.

Montreal-ottelussa Carolinan ykkösketju oli harvinaisesti täysin suomalainen: Aho rinnallaan Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi. Carolina teki ottelussa neljä maalia, heti ensi esiintymisessään lupaavasti yhteen pelannut suomalaiskolmikko tehot 3+3.

Suomalaistroikka Aho, Kotkaniemi ja Teräväinen oli Montrealin surma torstain kierroksella.

Carolina uusiutui tuntuvasti viime kesänä.

Lähtijöistä merkittävimpiä olivat ykköspakki Dougie Hamilton ja kaikki kolme maalivahtia. Sisään tulivat muun muassa Jesperi Kotkaniemi, kohupuolustaja Tony DeAngelo ja laadukkaat mutta viime aikoina loukkaantumisherkät Frederik Andersen sekä Antti Raanta.

– Ennen kauden alkua oli vähän kysymysmerkki, miten hitsaudumme yhteen, kun on paljon uusia pelaajia. Nopeasti on kuitenkin käynyt selväksi, että uudet tyypit ovat ihan huikeita ja auttaneet heti joukkuetta, Aho hehkuttaa.

– Henki kopissa on loistava. Kaikki uudet äijät ovat tuoneet oikeastaan vain lisää joukkueeseen.