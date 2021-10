Legendaarinen superketju Puljujärvi–Aho–Laine taas yhteen? ”Eihän se huonolta kuulosta”

NHL-kauden alku on herättänyt keskustelun kutkuttavasta ketjuvaihtoehdosta Leijonien olympiajoukkueeseen. Sebastian Aho myhäilee ajatukselle.

Pekingin talviolympialaiset siintävät jo kolmen ja puolen kuukauden päässä, ja spekulaatio Leijonien nimekkäästä joukkueesta kiihtyy kaiken aikaa.

NHL-kauden alku ja etenkin Jesse Puljujärven huippuotteet ovat herättänyt keskustelua, voisiko Jukka Jalonen kasata olympiajäälle yhteen nuorten MM-kultajoukkueen superketjunsa Puljujärvi–Sebastian Aho–Patrik Laine.

Kolmikko miehittää tällä hetkellä kärkisijoja suomalaisten pistepörssissä NHL:ssä.

PuLa-Aho ja Paholaine -nimillä kulkenut yhdistelmä on yksi nuorten MM-kisahistorian tehokkaimmista ketjuista, joka villitsi suomalaisen kiekkoyleisön kotikisoissa vuodenvaihteessa 2016.

Sen koommin kolmikko ei ole samassa joukkueessa pelannut.

– Eihän se huonolta kuulosta, Aho myhäilee mietteliäänä mahdollisesta olympiaketjusta kysyttäessä.

– Mutta joukkueessa on kyllä aivan jäätävän paljon huippuosaamista, mikä on hieno nähdä. Se on tietenkin sitten Jalosen tehtävä asetella oikeat palaset oikeisiin kohtiin ja kasata toimivat ketjut, hän jatkaa.

Teini-idolit villitsivät kansaa nuorten MM-kisoissa 2016.

Aho on jo nimetty olympiajoukkueeseen yhdessä Aleksander Barkovin ja Mikko Rantasen kanssa.

– Varmasti pääsee pelaamaan huippuäijien kanssa, ihan sama ketkä joukkueessa lopulta pelaavat. On niin poikkeuksellisen paljon osaamista.

Carolinan ykköstähti ei kuitenkaan ole vielä ehtinyt miettiä sen tarkemmin Pekingin kisoja.

– Ihan rehellisesti sanottuna kaikki ajatukset ovat nyt NHL:ssä. Olen oikeastaan miettinyt olympialaisia vain silloin, kun media on kysynyt.

– Kun turnaus lähenee, totta kai se tulee sitten varmasti enemmän mieleen. Se on varmasti hieno kokemus.

Aho on seurannut ilolla jo Oulun juniorivuosilta tutun kaverinsa Puljujärven väkevää alkukautta Edmontonissa.

– On kyllä ollut hieno nähdä. Hänellä ei ole aina ollut ihan helppoa. Ei se tietenkään kenellekään ole helppoa murtautua NHL:ään, mutta Jessellä on ollut omat haasteensa.

– Pelejä en ole katsonut, mutta tilastojen ja highlightien perusteella itseluottamus vaikuttaa olevan korkealla. Hän on pystynyt käyttämään komeasti paikkansa. Ei se ole mikään itsestäänselvyys tai tule ilmaiseksi, vaikka pääseekin pelaamaan huippupelaajien kanssa.

Aho ja Puljujärvi ovat hyviä kavereita jo pitkältä ajalta. Kauden mittaan he ovat silloin tällöin yhteydessä.

– Muutaman kerran kaudessa soittelemme ja jos olemme vierasreissulla toistemme kaupungeissa, käymme syömässä. Mutta molemmilla taitaa olla sen verran kiirettä, ettei nyt ihan päivittäin kuulumisia vaihdella, Aho sanoo.