Jesse Puljujärven tehoputki jatkui, kärkisijoilla NHL:n pistepörssissä – kahdeksan suomalaista aloittanut piste per peli -tahdissa

Puljujärvi on tehnyt pisteitä kauden kaikissa neljässä ottelussaan. Suomalaisten tehovire on ollut kauden alussa väkevää.

Edmonton Oilers jatkoi tappiotonta menoaan, kun se löi kauden neljännessä ottelussaan odotetusti heikon Arizonan 5–1.

Jokaisessa ottelussa tehopisteitä nakutellut Jesse Puljujärvi sivusi jo uransa pisintä pisteputkea. Puljujärvi syötti vierasottelussa yhden maalin.

Puljujärvi tarjoili toisessa erässä ketjukaverinsa Connor McDavidin osuman. McDavid tehoili Arizonan verkkoon lopulta 2+1.

Puljujärvi on tehnyt nyt neljässä ottelussa tehot 2+5, millä suomalaislaituri jakaa pistepörssin kahdeksatta sijaa.

Supertähti McDavid on ottanut heti oman paikkansa NHL:n pörssikärkenä (6+5). Toisena on Los Angelesin Anze Kopitar (5+3) vain pisteen Puljujärveä edellä.

Connor McDavid on aloittanut 2,75 pistettä per peli -tahdilla.

Edmonton oli sekoitellut kauden ensimmäiseen vierasotteluun ketjujaan.

Tällä kertaa McDavidin ja Puljujärven rinnalla ykkösketjussa pelasi Zach Hyman. Kakkosketju oli kasattu Leon Draisaitlin ympärille.

Puljujärvi on ollut NHL-kauden ensimmäisten kierrosten tehokkain suomalaispelaaja. Sinivalkoisten kiekkotähtien alku on ollut kokonaisuudessaan väkevä, sillä peräti kahdeksan suomalaispelaajaa on 3–4 ottelun jälkeen vähintään piste per peli -tahdissa.

Suomalaisten pistepörssi