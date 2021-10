NHL-legenda Mike Bossy, 64, sairastui keuhkosyöpään

Kanadalainen kiekkolegenda Mike Bossy keskittyy syöpähoitoihin.

Kanadalainen kiekkolegenda Mike Bossy on kertonut sairastuneensa keuhkosyöpään. Bossy, 64, pelasi koko NHL-uransa, vuodet 1977–1987, New York Islandersissa.

Oikeana laitahyökkääjänä pelannut Bossy oli seurassa voittamassa neljää Stanley cupia (1980, 1981, 1982 ja 1983).

Bossyn syöpädiagnoosista on uutisoinut muun muassa NHL:n virallinen verkkosivusto. Sivuston mukaan Bossy kertoi syövästään työnantajansa, ranskankielisen kanadalaiskanavan TVA Sportsin verkkosivuilla julkaistussa avoimessa kirjeessä. Bossy on työskennellyt kanavan jääkiekkoasiantuntijana yli kuuden vuoden ajan.

Bossy kertoi kirjeessä siirtyvänsä työstään sivuun hoitojaksonsa ajaksi.

– Voin luvata teille, että aion taistella samanlaisella päättäväisyydellä ja innolla, jota näitte minun osoittavan jäällä. Se sama päättäväisyys auttoi minua saavuttamaan unelmani ja tavoitteeni ja siivitti minut lajini huipulle, Bossy kirjoitti kiekkoyleisölle tulevista syöpähoidoistaan.

New York Islanders osoitti seuraikonilleen tukea Twitterissä sen jälkeen, kun tämä oli kertonut syövästään:

Lempinimellä The Boss tunnettu, Montrealissa syntynyt Bossy valittiin jääkiekon Hall of Fameen vuonna 1991. New York Islanders on jäädyttänyt hänen pelinumeronsa 22 maaliskuussa 1992.

Mike Bossy kuvattuna golfkentällä vuonna 2014.

Stanley cupien lisäksi hän saavutti urallaan myön henkilökohtaisia palkintoja. Bossy palkittiin NHL:n parhaan tulokkaan Calder Trophyllä vuonna 1978. Lisäksi hänelle myönnettiin kolmesti urheiluhenkeä ja herrasmiesmäistä käytöstä osoittavan pelaajan Lady Byng Memorial Trophy. Pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Memorial Trophyn Bossy sai vuonna 1982.

Vuonna 2017 Bossy nimettiin historian sadan parhaimman NHL-pelaajan listalle.

Bossy pelasi NHL:ssä yhteensä 752 runkosarjaottelua tehden niissä tehot 573+553=1 126. Pudotuspeliotteluita hänelle kertyi 129 (tehot 85+75=160).

Bossy muistetaan NHL-kaukoloista juuri maalintekijänä. Hän pelasi kymmenen vuoden urallaan vain yhden alle 50 maalin kauden.