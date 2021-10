Patrik Laineen tyyli puhuttaa – otti nyt itse kantaa asiaan: ”Niin rumat, että näyttävät hyvältä”

Patrik Laine puhui tyylistään.

Yhdistelmä Zoolanderia, Batmanin vihollista ja 1980-luvun autokauppiasta.

Näin kuvailtiin The Athleticissa, kun Patrik Laine kaappasi julkaisun kärkipaikan NHL:n avausviikon tyylirankingin ykkösenä.

Luonnehdinta koski nimenomaisesti Laineen asua kauden avauksessa. Tuolloin Laine luotti violetinsinisiin aurinkolaseihin, jotka olivat samaa sävyä hänen pukunsa kanssa.

– Ne ovat niin rumat, että näyttävät jo hyvältä, Laine kertoi CBJ Radion (Spotify) podcastissa.

– Tykkään erilaisten vaatteiden ja asusteiden pitämisestä. En halua näyttää samalta kuin kaikki muut. Toivottavasti kaikki toisivat enemmän omaa persoonaansa esiin. Se on hyvä lajillekin, Laine sanoi ja lupaili, että vaatekaapista löytyy vielä uusia yllätyksiä.

Laine kertoi hankkineensa huomiota herättäneet aurinkolasit hetken mielijohteesta.

– En ollut shoppailemassa. Satuin näkemään ne, ja sitten ostin ne.

– Jos laitan jotain päälleni, kannan sitä itsevarmuudella. Ainoa, millä on merkitystä, on se, että itsestä tuntuu hyvältä.

Kauden toiseen kotipeliin Laine saapui sonnustautuen keltaiseen pipoon ja aurinkolaseihin – samaa väriä kuin suomalaistykin Lamborghini.

Laine on tarkka siitä, että asukokonaisuudet pelaavat hyvin yhteen.

– Kaiken pitää mätsätä. Ei voi näyttää sateenkaarelta. Sen kanssa täytyy olla tarkka, miltä näyttää, Laine linjaa.

Tamperelainen on hyvillään siitä, että joissakin NHL-seuroissa on luovuttu pukukoodista, ja hallille on pelipäivinä saanut saapua ilman pikkutakkia, suoria housuja ja kravattia.

– Toivottavasti saamme vielä lisää vapauksia, Laine toivoi – ja sanoi, että ilman pukupakkoakin voi ja pitää pukeutua ammattimaisesti ja tyylikkäästi.