Anton Lundell kertoo NHL-uransa komeasta alusta – ”isoveli” Barkov tehnyt olon kotoisaksi, Tuomo Ruutu apuna

Anton Lundell on tullut todella väkevästi sisään NHL:ään.

Florida Panthersin Anton Lundell, 20, on säväyttänyt otteillaan heti tulokaskautensa ensimmäisissä otteluissa.

Kolmannessa pelissään suomalaissentteri pokkasi jo parhaan pelaajan palkinnon, kun hän loisti ratkaisuroolissa Floridan paikallistaistossa. Tampa Bayta vastaan syntyivät NHL-uran ensimmäinen maali ja syöttöpiste.

Lundell on pelannut kypsästi ja tulokaspelaajaksi poikkeuksellisen varmaotteisesti.

– Kivaa on kyllä ollut. Tuntuu, että olen päässyt heti hyvin sisään ja peli peliltä tuntuu paremmalta. Varsinkin ensimmäisessä pelissä oli aikamoista jännitystä, enkä uskaltanut tai pystynyt vielä pelaamaan ihan niin hyvin kuin olisin halunnut.

Lundell on istutettu heti ykkösalivoimaan, jossa minuutteja on kertynyt roppakaupalla.

– Pakko sanoa, että ekassa ottelussa yllätti, että pelasin heti yli viisi minuuttia alivoimalla. En ollut koskaan elämässäni pelannut edes lähellekään noin paljon yhdessä ottelussa.

Lundell teki avausmaalinsa Tampa Bayn verkkoon tiistaina.

Muutenkin rooli on ollut tulokassentteriksi harvinaisen vastuullinen, vaikka pelipaikka löytyykin kolmosketjusta. Lundell on täyttänyt saappaat komeasti. Aloitusympyrässäkin hän on ollut kahdessa viime pelissä Floridan paras sentteri.

– On tullut niin paljon vastuuta alivoimalla ja oman pään aloituksissa vastustajan kärkiketjuja vastaan, niin joudumme aika usein lähtemään puolustusalueelta. Silloin on vähän vaikeampi luoda hirveästi maalintekopaikkoja.

– Mutta minun pelaamiseeni kuuluu, että pelaan hyvin molempiin suuntiin. Varsinkin nyt alkuun on tärkeää, että omissa ei soi. Sillä ansaitsee valmentajan luottamusta.

Kolmessa ensimmäisessä ottelussa ei ole pahemmin soinut. Lundell (+3) on ollut vastustajan maalin aikana jäällä vain kerran, sekin alivoimalla. Lundellin ollessa tasakentin jäällä Panthers on ollut maaliodottamassa niskan päällä 54-prosenttisesti.

Vaikka harppaus rapakon toiselle puolen on pelillisesti iso, Lundell on istunut NHL-lätkään heti mainiosti.

– Totuttelua ovat vaatineet lähinnä pienet yksityiskohdat, jotka ovat eri tavalla kuin Euroopassa. Täällä pelataan enemmän riskillä, kun taas Suomessa aika riskittömästi. On niin iso kaukalo, niin ei Suomessa esimerkiksi koskaan mennä riskillä karvaamaan toisin kuin täällä.

Myös kaukalon ulkopuolella Lundell on sopeutunut nopeasti Etelä-Floridaan. Toistaiseksi hän on asustellut Aleksander Barkovin luona Boca Ratonissa.

Mestari on ottanut kisällin heti siipiensä suojaan.

– Sasha on minulle vähän tällainen suomalainen isoveli. On kyllä ollut mukavaa. Hän on mukava kaveri ja huumorintajuakin löytyy.

– Muutenkin Sasha on auttanut tosi paljon. Hän on näyttänyt paikkoja, ja minulle on tullut heti kotoisa fiilis. Se on auttanut näin alkuun tosi paljon. Sasha tietää joka nurkan täällä. Jos joskus eksyn, hänelle voi aina soittaa.

Lundellin on tarkoitus muuttaa lähiviikkoina omaan asuntoon.

Lundell on saanut peliaikaa keskimäärin 16 minuuttia ottelua kohden.

Nuorelle suomalaistulokkaalle Florida on tällä hetkellä mitä mainioin paikka, sillä suomalaisen kapteenin lisäksi myös valmennusryhmästä löytyy sinivalkoista väriä.

Täksi kaudeksi Panthersin apuvalmentajaksi palkattiin Tuomo Ruutu.

– Tuomosta on ollut iso apu. Aina jos on jotakin mielen päällä, häneltä voi kysyä. Tuomolla on pitkä pelaajaura takana, niin hän osaa auttaa ja tietää asioista.

– En aivan tarkkaan tiedä, mikä valmennustiimin roolijako on, mutta ainakin itselleni Tuomosta on apua. Harjoitusten jälkeen apuvalmentajat yleensä vetävät pienemmille ryhmille erikseen harjoitteita, Lundell kertoo.

18- tai 19-vuotiaiden tulokaspelaajien kohdalla kymmenen ottelun raja on merkityksellinen ensimmäisen sopimusvuoden kannalta. Koska Lundell on jo 20-vuotias, hänen tapauksessaan 10 pelin rajalla ei ole merkitystä, vaan ensimmäinen sopimusvuosi ”palaa” joka tapauksessa.

Alun perusteella ei ole epäselvyyttä, pelaako Lundell koko kauden NHL:ssä.