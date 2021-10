Anton Lundell pani Tampa Bayn polvilleen! Ensimmäinen NHL-maali makoisaan paikkaan

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Anton Lundell loisti paikallistaistossa.

Floridan suomalaistulokas Anton Lundell, 20, on aloittanut NHL-uransa komealla tavalla.

Ensimmäisissä kahdessa ottelussa Lundell esiintyi jo poikkeuksellisen kypsästi. Kolmannessa aukesi maalitilikin.

Tehot 1+1 tehnyt Lundell valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi, kun Panthers haki 4–1-vierasvoiton osavaltiovihollisesta ja kahden viime kauden mestarista Tampa Bay Lightingista.

Maalittoman avauserän jälkeen Florida otti ohjat toisen alussa. Lundell kauhoi hyökkäyspään aloituksesta voiton, ja puolustaja Brandon Montour kumautti vieraat johtoon sekä Lundellille uran ensimmäisen NHL-pisteen.

Päätöserän alussa Tampa kampesi rinnalle, mutta heti seuraavalla minuutilla Floridan ykköstähti Aleksander Barkov vei Panthersin jälleen johtoon.

Tampa haki raivoisasti tasoitusta, mutta sitten esiin astui Lundell, joka ratkaisi ajassa 53.19 syntyneellä 3–1-maalillaan ottelun lopullisesti vieraille.

Keskialueen riiston jälkeen Lundell toi kiekon sisään hyökkäysalueelle, otti käyttösyötön ketjukaveriltaan Sam Reinhartilta ja tulitti suoraan syötöstä kiekon vastustamattomasti ohi Andrei Vasilevskin.

Tampan supertähdet Victor Hedman ja Brayden Point toljottivat aitiopaikalta, kun Lundell pani uran ensimmäisellä NHL-maalillaan tuplamestarit povitaskuunsa.

Lopussa Anthony Duclair sinetöi Barkovin syötöstä loppuluvut 4–1 tyhjään maaliin.

Lundellin ottelun tilastorivi oli komeaa luettavaa. Ykköstähden ja tehojen 1+1 lisäksi hän kirjasi teholukeman +2, kellotti jääaikaa 17.45 minuuttia, oli joukkueen paras aloittaja (10/18) ja tappoi yli neljä minuuttia alivoimaa ilman takaiskuja.

Lundellilla oli jo ottelun avauserässä huipputilaisuus maalintekoon läpiajosta, mutta Vasilevski venyi vielä sen yrityksen tielle.

Florida oli sekoitellut hieman ketjujaan sitten viime ottelun. Lundellin rinnalla kolmosvitjassa pelasivat nyt Reinhart ja Frank Vatrano.

– Ensimmäinen peli Samin (Reinhart) kanssa. Hän on todella hyvä pelaaja. Nautin pelaamisesta hänen rinnallaan. Valtava voitto meille. Ketjumme pelasi hyvin, Lundell kertasi tv-haastattelussa ottelun jälkeen.

– Yritän vain näyttää valmentajalle ja auttaa joukkuetta. Haluan tehdä joka vaihdossa parhaani. Tänään pystyimme luomaan hyökkäyspäässä vähän aiempaa enemmän. Täytyy jatkaa tällä tiellä.

Ykköstähti Lundellin vanavedessä ottelun kakkostähdeksi valittiin niin ikään 20-vuotias Spencer Knight, joka pelasi loistavasti vieraiden maalilla.

Panthersia povailtiin tälle kaudelle jopa mahdollisten mestarisuosikkien joukkoon. Ainakin ensimmäiset ottelut ovat antaneet näille puheille katetta.

Kolmesta ottelusta mukaan on tarttunut yhtä monta voittoa. Joukossa viime vuosien kestomenestyjät Islanders ja Tampa.

Kapteeni Barkov on aloittanut kauden totutun rautaisesti. Kolmen ottelun jälkeen kasassa on tehot 2+3, mikä on eniten joukkueesta.

