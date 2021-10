Agentti paljastaa: Tästä syystä Aleksander Barkov allekirjoitti kahdeksan vuoden jatkosopimuksen

Agentti kertoo, miksi Aleksander Barkov suostui kahdeksan vuoden mittaiseen sopimukseen.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov teki hiljattain kahdeksan vuoden ja 80 miljoonan dollarin mittaisen jatkosopimuksen.

Barkovista olisi tullut ensi kesänä rajoittamaton vapaa agentti, eli hän olisi saanut valita vapaasti seuransa, jos hän ei olisi sitä ennen tehnyt jatkosopimusta Floridan kanssa.

NHL:n sisäpiiriläiset olivat yksimielisiä, että Barkovin perässä olisivat siinä tapauksessa olleet lähes kaikki NHL-seurat.

Sopimuksen teon jälkeen Barkovin arvioitiin antaneen Panthersille ”alennusta”, koska hänen vuosiansionsa on ”vain” 10 miljoonaa dollaria. Vapailta markkinoilta hän olisi voinut tienata miljoonan tai kaksi enemmän.

Barkovin sopimus on kahdeksanvuotinen, mikä on työehtosopimuksen maksimimitta.

Kun NHL:n palkkakatto taas koronan jälkeen lähtee nousuun, on hyvin mahdollista, että Barkov on muutaman vuoden päästä alipalkattu. Se taas sopii tietysti seuralle.

Barkovin agentti Todd Diamond kertoo The Athleticille Barkovin suostuneen maksimimittaiseen sopimukseen, koska pelaaja sai haluamansa: ison allekirjoituspalkkion.

Sopimuksensa 80 miljoonasta Barkov saa peräti 72 miljoonaa dollaria allekirjoituspalkkioina.

– Violan perhe (Panthersin omistajat) tuli vastaan isosti suostumalla 72 miljoonan allekirjoitusbonukseen. Me taas tulimme vastaan sopimuksen pituudessa, koska palkkakatto ei nouse lähivuosina ja Panthersilla on ensi vuonna palkkakatossa rasitteita. Me yritimme löytää keinot pitää kaikki tyytyväisenä ja saada koko prosessi maaliin, Diamond sanoi Athleticille.

Barkov hyötyy suuresta, kahdeksalle vuodelle jaetusta allekirjoituspalkkiosta usealla eri tavalla. Hän saa joka vuosi ison summan rahaa tilille kerralla, eikä kahden viikon välein maksettavana palkkana.

Lisäksi hän saa takuulla 72 miljoonaa dollaria. Jos seura ei ole tyytyväinen pelaajan sopimukseen, se voidaan ostaa ulos, jolloin seura maksaa kaksi kolmasosaa jäljellä olevasta palkasta. Mutta allekirjoituspalkkio maksetaan kokonaan.

Barkov saa myös koko 72 miljoonaa siinäkin tapauksessa, että NHL:ssä jäisi pelejä pelaamatta vaikka koronan vuoksi tai uusien työtaisteluiden vuoksi, koska allekirjoituspalkkio maksetaan ennen kauden alkua.