NHL noteerasi SM-liigan sensaation – kaksi suomalaista rankattiin korkealle ensi kesän varaustilaisuuteen

Joakim Kemelliä ja Brad Lambertia povataan ensimmäisen kierroksen varauksiksi kesän 2022 NHL:n draftiin.

NHL:n kykyjenetsintäosasto (Central Scouting Bureau) on julkaissut ensimmäisen version perinteisestä listastaan, jossa on rankattu kesän 2022 varaustilaisuuden kärkilupaukset. Lista on koostettu niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa pelaavista nuorista. Sitä päivitetään kauden mittaan kohti varaustilaisuutta.

Listalla tulevan kesän varauskelpoiset pelaajat on luokiteltu A-, B- ja C-luokkiin.

A-luokka viittaa potentiaalista ykköskierroksen varausta, B-luokka kakkos- ja kolmoskierroksien varausta ja C-luokka 4–6-kierrosten varausta.

A-rankingin kiekkolupauksia listalla on 23. Pelaajia ei ole eri luokkien sisällä enää laitettu paremmuusjärjestykseen vaan lista on aakkosjärjestyksessä.

Suomalaisista kiekkolupauksista A-luokkaan eli potentiaalisiksi ykköskierroksen varauksiksi on nostettu kaksi pelaajaa, 17-vuotiaat Joakim Kemell ja Brad Lambert.

Molemmat edustavat tällä hetkellä JYPiä. Kemell solmi jyväskyläläisseuran kanssa juuri kevääseen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen.

Suomessa pelaavista kiekkolupauksista A-luokan draftnimeksi listalle on nostettu myös TPS:ää edustava slovakialaishyökkääjä Juraj Slafkovský, 17.

NHL:n verkkosivujen mukaan kesän 2022 draftin potentiaalisena ykkösvarauksena pidetään tällä hetkellä kanadalaista Shane Wrightia. Wright, 17, pelaa junioriliiga OHL:ssä Kingston Frontenacs -joukkueessa.

– Hän tekee ympärillään olevista pelaajista parempia, Central Scoutingin johtaja Dan Marr kommentoi Wrightia listauksen julkistamisen yhteydessä.

Myös Wright on luonnollisesti saanut A-luokan varauksen arvon.

Kesän 2022 varaustilaisuus pidetään Montrealissa 7.–8. heinäkuuta 2022.