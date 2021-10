Nähdäänkö NHL:ssä pian täysin suomalainen ykkösketju? Harjoituksista kantautui kutkuttavia tietoja

Carolina Hurricanesin harjoituksissa maanantaina nähtiin täysin suomalainen hyökkäystrio.

NHL-seura Carolina Hurricanesin valmentaja Rod Brind’Amour pani viikonlopun Nashville-voiton jälkeen ketjunsa mielenkiintoisella tavalla uusiksi.

Maanantain harjoituksissa Sebastian Ahon johtaman ykkösketjun laidoilla viilettivät Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi.

Ajatus täyssuomalaisesta hyökkäysvitjasta kutkuttaa, mutta Brind’Amour ei suostunut vannomaan, että trio nähdään yhdessä myös ottelussa. The News & Observer -lehden mukaan Brind’Amour muistutti, että Hurricanes pelaa seuraavan kerran vasta torstaina, jolloin se kohtaa vieraskaukalossa Montrealin.

– Pallottelemme vielä jonkin verran ideoita, Brind’Amour sanoi.

– Meillä on kasassa hyvä joukkue, joten meidän ei tarvitse hirveästi miettiä peluutuksia ja sitä, kenet uskaltaa päästää jäälle ketäkin vastaan. Meillä on varaa antaa kaikkien pelaajiemme pelata vastustajaa kuin vastustajaa vastaan. Siitä tunnistaa hyvän joukkueen ja me alamme todellakin olla sellainen.

Jos Hurricanes suomalaisketjun kokoaa, kyseessä on harvinainen, muttei ainutkertainen tapaus sinivalkoisessa NHL-historiassa.

Montreal Canadiensissa nähtiin parin viime kauden aikana toisinaan kentällä kolmikko Joel Armia–Jesperi Kotkaniemi–Artturi Lehkonen. Dallas Starsissa vuosituhannen alkuvuosina nähtiin trio Antti Miettinen–Niko Kapanen–Jere Lehtinen.

Dallasin tiedetään käyttäneen täysin suomalaisissa hyökkäysketjuissaan edellä mainittujen lisäksi takavuosina myös Niklas Hagmania ja Jussi Jokista.

Minnesota Wildissä Mikko Koivu ja Mikael Granlund pelasivat puolestaan kahdessakin suomalaisketjussa. Tuolloin kolmantena lenkkinä olivat Teemu Pulkkinen tai Erik Haula.