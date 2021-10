Jesse Puljujärvi loistaa NHL:n superketjussa – Jukka Jalonen huomaa selvän muutoksen aiempaan

Jesse Puljujärvi oli avausviikon kuumin suomalaistähti NHL:ssä.

Jesse Puljujärvi on saanut räväkän alun kauteen.

Elekieli ei jätä mitään arvailujen varaan. Jesse Puljujärven itseluottamus on kunnossa ja hän nauttii jääkiekosta tällä hetkellä täysipainoisesti.

Edmonton Oilersin 23-vuotias laitahyökkääjä on aloittanut uransa viidennen NHL-kauden ryminällä. Puljujärvi on tikannut kahdessa ottelussa tehot 2+2, ja hän on koko sarjan pistepörssissä yhdeksännellä sijalla.

Puljujärvi heilutti verkkoa heti avausottelussa Vancouver Canucksia vastaan. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ”Biisonikuningas” loisti Albertan kiihkeässä paikalliskamppailussa Calgary Flamesia iskemällä tehot 1+2.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on seurannut tarkalla silmällä nuoren suomalaishyökkääjän pelaamista ensimmäisissä otteluissa.

– On ollut hienoa katsoo hänen pelaamistaan ja sitä kasvua, joka on tapahtunut parin vuoden aikana. Jesse on viimein päässyt sinuksi vaatimustason, pelitavan ja itsensäkin kanssa, sanoo Jalonen.

Puljujärvi on ollut kauden ensimmäisissä otteluissa ytimessä. Työmoraali on korkealla ja otteista paistaa valtava ratkaisuhalukkuus. Kotiasiat ovat kunnossa, ja jääkiekko on tällä hetkellä aika kiva laji Tornion miehelle.

– Sen nautinnon pelaamista kohtaan näkee, Jalonen sanoo.

– Siinä on varmasti ollut kasvuprosessi, ihan kielitaidosta lähtien. Se tekee hänen olonsa kotoisammaksi siinä kulttuurissa, joukkueessa ja ylipäätään NHL-ympäristössä. Nyt hän uskaltaa olla oma itsensä. Se näkyy jäällä.

Puljujärvi on aloittanut kauden Oilersin ykkösketjussa kahden supertähden Connor McDavidin (3+2) ja Leon Draisaitlin (0+4) kanssa. Jälki on ollut tuhoisaa.

– Se, että pääsee pelaamaan tuollaisten pelaajien kuin McDavidin ja Draisaitlin kanssa, ei ole vahinko. Se paikka pitää ansaita. Näin on tapahtunut, iloitsee Jalonen.

Puljujärvi on yksi niistä pelaajista, jotka antavat parhaillaan näyttöjä tulevaa olympiaturnausta varten.

Leijonien johtoryhmä kutsui elokuun alussa Vanajanlinnaan 44 suomalaispelaajaa. Jesse Puljujärvi oli yksi heistä.

Leijoniin on runsauden pulaa NHL:stä etenkin hyökkäykseen. Jalosella ja GM Jere Lehtisellä on tehtävään vaikeita päätöksiä tulevien viikkojen aikana.

– Hyvä niin päin, että on hyviä pelaajia tarjolla enemmän kuin voidaan ottaa. Niin se vain menee, etteivät kaikki huippupelaajat välttämättä mahdu joukkueeseen. Tungosta on ja kilpailu on kovaa, Jalonen sanoo.

Jalonen ja Lehtinen suuntaavat syyskauden ainoalle pelaajatarkkailumatkalle Pohjois-Amerikkaan 11.–14. marraskuuta pelattavan Karjala-turnauksen jälkeen.

– Lähdemme Bostonista liikkeelle ja kierros päättyy New Yorkiin. Näemme seitsemän peliä paikan päällä ja reilut parikymmentä suomalaispelaajaa. Siellä on muun muassa Dallasin ja Floridan pelejä. Hyvä setti on tiedossa. Päästään vähän paremmin jyvälle missä mennään eri pelaajien suhteen.