Jesse Puljujärvi ja supertähti velmuilivat median edessä – Edmonton jakoi hulvattoman videon: ”Haluat katsoa tämän kokonaan”

Jesse Puljujärvi ja Leon Draisaitl olivat yhtä hymyä loisto-ottelun jälkeen.

Edmonton Oilers otti varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa makean voiton NHL:ssä. Oilers löi paikalliskilpailijansa Calgary Flamesin 5–2 Battle of Albertana tunnetussa klassikko-ottelussa.

Yksi pelin sankareista oli Oilersin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi, joka teki maalin ja syötti kaksi.

Pelin jälkeen Puljujärvi, 23, istui median edessä yhdessä ketjukaverinsa supertähti Leon Draisaitlin kanssa. Velmuillut kaksikko osoitti, että heidän kemiansa toimii myös kaukalon ulkopuolella.

Oilers jakoi videon sananvaihdosta Twitterissä. Saatesanoina oli: ”Haluat katsoa tämän Leonin ja Jessen lehdistötilaisuuden kokonaan. Voit luottaa siihen.”

Videon alkupuolella toimittaja pyysi NHL:n pistepörssin toissa kauden voittajaa Draisaitlia arvioimaan Puljujärveä. Draisaitl kääntyi kohti Puljujärveä hymy huulillaan ja sai suomalaisen hämilleen:

– Kysyikö hän minulta? Puljujärvi sanoi.

– Ei kun minulta, Draisaitl vastasi naureskellen.

– Hän parantaa otteitaan päivä päivältä. Sanoin jo jokin aika sitten, että häntä vastaan on vaikea pelata. Hän on isokokoinen, luistelee tuulennopeasti ja laukoo hyvin. Hänen itseluottamuksensakin kasvaa koko ajan. On hauska pelata hänen kanssaan, Draisaitl jatkoi.

– Kiitos, Puljujärvi tokaisi.

– Milloin vaan, kaveriseni, Draisaitl päätti.

Seuraavan kysymyksen aikana Draisaitlilla oli ensin vaikeuksia kuulla kunnolla, sillä lähistöllä olleet Oilers-fanit pitivät niin kovaa mekkalaa. Hymyilevä Puljujärvi tuuletteli kannattajien suuntaan.

Toimittaja tiedusteli Puljujärveltä, onko lähistöllä tämän fanikerho.

– Kuulin kyllä jotain, suomalainen vastasi ja sai median sekä Draitsaitlin nauramaan.

– Hyvä homma, hyvä homma. Siistiä! Puljujärvi kommentoi kannattajien intoa.

Jesse Puljujärvi teki Calgaryä vastaan tehot 1+2. Hänen pistesaldonsa kauden kahden ensimmäisen pelin jälkeen on 2+2.

Lehdistötilaisuuden lopussa Puljujärveltä kysyttiin, kumman lämäri on parempi: Draisaitlin vai Edmontonin kapteenin Connor McDavidin. Puljujärvi ei ehtinyt vastata ennen kuin Draisaitl kuiskasi kuuluvasti:

– Vastaa oikein!

– Connor, no ei! Puljujärvi vitsaili ja jatkoi:

– Mielestäni Leonilla yhä, mutta Connor parantaa.

Draisaitl oli samaa mieltä.