Kommentti: Anton Lundell, 20, on aloittanut NHL:ssä poikkeuksellisella tavalla – Aleksander Barkovin sanat kertovat paljon

Lundell on pelannut ensimmäisissä otteluissaan kuin konkarisentteri, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Anton Lundell (oik.) on aloittanut NHL-uransa vahvasti Floridassa.

NHL-kauden kuumin suomalaistulokas on Florida Panthersin Anton Lundell.

Vuoden 2020 ykköskierroksen varaus on ehtinyt pelata taalajäillä kaksi ottelua, mutta mistään ei olisi voinut päätellä Lundellin olevan 20-vuotias tulokas ensimmäisissä NHL-otteluissaan.

Lundell toki tiedettiin älykkääksi ja vastuulliseksi kahden suunnan sentteriksi jo aiemminkin urallaan, mutta hän on pystynyt siirtämään pelinsä hämmästyttävän vahvasti heti myös NHL-jäälle.

Lundell on lunastanut heti poikkeuksellisen luottamuksen valmennukselta.

Kahdessa ensimmäisessä ottelussaan Lundell on pelannut alivoimaa yhteensä yli kahdeksan minuuttia.

Tulokkaita laitetaan todella harvoin heti ensimmäisissä otteluissaan alivoimalle. Saati tällaisiin minuutteihin.

Esimerkiksi Suomen nykyiset huippusentterit Aleksander Barkov ja Sebastian Aho eivät pelanneet NHL-uransa ensi metreillä lainkaan alivoimaa.

Usein nuoria senttereitä suojellaan aluksi antamalla heidän aloittaa runsaasti vaihtoja hyökkäyspäästä, mutta Lundell on kahdessa ensimmäisessä ottelussaan aloittanut pääosan vaihdoistaan puolustusalueelta.

Lundellin ollessa tasakentin jäällä vaaralliset maalipaikat on kirjattu Panthersille 4–2, maalit 2–0.

Lundell debytoi NHL:ssä Pittsburghia vastaan.

HIFK:sta rapakon taakse ponnistaneen nuorukaisen pelaaminen on poikkeuksellisen kypsää ja kokonaisvaltaista. Heti ensimmäisissä NHL-otteluissaan häntä on peluutettu kuin konkarisentteriä – ja Lundell on kantanut vastuun erinomaisesti.

Hän tekee jatkuvasti älykkäitä ratkaisuja, pelaa puolustusvalmius edellä, eikä ole monista tulokkaista poiketen helisemässä kamppailutilanteissakaan.

Toisessa NHL-ottelussaan Lundell kauhoi 18 aloituksestaan peräti 11 voittoa (61%). Kyseessä on NHL-tason huippualoittajan lukemat.

Tehopisteitä ei ole vielä kertynyt, eikä Lundellista tällä kaudella mitään pistelinkoa odotetakaan. Mutta näin laadukkaalla pelaamisella niitäkin tulee varmasti.

Kapteeni Barkov päivitteli lauantain Islanders-ottelun jälkeen tv-haastattelussa maanmiehensä otteita.

– Ei ole helppoa tulla Euroopasta NHL:ään ja heti tulokaskauden ensimmäisissä peleissä pelata tuollaisella luottamuksella ja vastuulla. Alivoimaa, tärkeitä aloituksia molemmissa päissä kaukaloa...

– Ne eivät ole helppoja juttuja, ja Lundell tekee niitä jo ensimmäisissä otteluissaan. Se on erittäin vaikuttavaa, Barkov suitsutti.

Lundellin pelaamisessa on paljon samaa kuin nuorella Barkovilla aikoinaan.

Kun Lundell varattiin Floridaan pari vuotta sitten, tuuliajolla ollut organisaatio vaikutti sekaiselta paikalta, ei lainkaan optimaaliselta nuorelle lupaukselle.

Sittemmin on tapahtunut paljon ja nyt Panthers onkin mitä mainioin paikka nuorelle pelaajalle. Voittava ja vahvassa nosteessa oleva joukkue, jossa on pitkä liuta kokeneita esimerkkipelaajia.

Floridaa on povattu tällä kaudella jopa mahdollisten mestarikandidaattien joukkoon.

Lundell on muodostanut ensimmäisissä otteluissaan mainion kolmosketjun Patrik Hörnqvistin ja Frank Vatranon kanssa. Kaksi kokenutta, työteliästä ja kamppailuvoimaista laitahyökkääjää ovat loistavat ketjukaverit nuorelle sentterille.

Valmennusjohdostakin löytyy suomalainen apu, Tuomo Ruutu, josta on varmasti Lundellille kauden mittaan hyötyä.

Ja sitten on vielä Barkov. Vastuullisen sentterin perikuva ja tinkimätön työntekijä arjessa joka ikinen päivä.

Barkov on ottanut heti Lundellin siipiensä suojaan – ja kattonsa. Lundell asustelee nimittäin toistaiseksi Barkovin luona. Ja pelaa tämän rinnalla alivoimaa.

Pitkä 82 ottelun runkosarja on etenkin tulokkaille jossakin vaiheessa raastava kokemus. Yhdeksän ottelun jälkeen Panthersin täytyy päättää, käyttääkö se ensimmäisen vuoden Lundellin kolmivuotisesta tulokassopimuksesta.

Ensimmäisten otteluiden perusteella Lundell on kuitenkin valmis pelaamaan heti koko kauden NHL-miehistössä.