Alex, 24, joutuu pian elämänsä jännittävimpään paikkaan – Toronto Maple Leafs nosti opiskelijan suoraan NHL-maalivahdikseen

Toronto Maple Leafs joutui kaapimaan maalivahdikseen yliopisto-opiskelijan palkkakattomatematiikan vuoksi. Hän on kokoonpanossa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavassa ottelussa.

NHL-seura Toronto Maple Leafsin maalille luisteli lauantain aamujäillä tuntematon 24-vuotias mies. TSN:n toimittaja Kristen Shilton pohti kuumeisesti, kuka mysteerimaalivahti voisi olla.

– Hänen varusteidensa ja minun keskinkertaisen nettietsivän työni perusteella arvaan, että hän on Alex Bishop Toronton yliopistosta. Mutta olen ollut ennenkin väärässä, Shilton twiittasi.

Toimittaja osui oikeaan. Maple Leafsin maalilla torjui harjoituksissa amatöörimaalivahti.

Eikä siinä kaikki. Bishop on Toronton varamaalivahtina ensi yön ottelussa Ottawaa vastaan. Maple Leafs teki maalivahdin kanssa try-out-sopimuksen, The Athletic kertoo.

Syynä järjestelylle on, että Toronton veskareista Petr Mrazek on loukkaantunut. Lisäksi Maple Leafsin palkkakatto on niin äärimmilleen viritetty, ettei seura sääntöjen mukaan voi nostaa maalivahtia AHL:n farmijoukkueestaan ilman, että se siirtää nivusvaivaisen Mrazekin loukkaantuneiden listalle, mitä se ei ole tehnyt.

Mrazekin lisäksi NHL-rosterista vievät tilaa hyökkääjä Auston Matthews, joka on vasta palaamassa pelikuntoon, ja puolustaja Justin Holl, joka on flunssassa.

NHL-joukkueella pitää olla nimettynä otteluun 12 hyökkääjää, kuusi puolustajaa ja kaksi maalivahtia. Toronto ei saanut palkkakattomatikkaansa pyöriteltyä niin, että se saisi otteluun kaksi maalivahtia. Joten se teki try-out sopimuksen Bishopin kanssa.

Bishopille – ja Toronton seurajohdolle – voi tulla sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa kuumat paikat, jos Ottawa-pelin aloittava Jack Cambell loukkaantuu.

193-senttinen Bishop on viimeksi torjunut kilpailullisessa ottelussa helmikuussa 2020. The Hockey News on ehtinyt jo selvittää mysteerimiehen taustoja.

NHL-keikka tulee hänelle huonoon väliin, sillä yliopistossa on alkamassa kiivas tenttikausi.

THN:n mukaan Bishop kuuluu torjuntaprosenttiensa perusteella yliopistosarjan parhaisiin maalivahteihin. Hän pitää joukkueensa nettisivujen mukaan Will Ferrelin elokuvista (Uutisankkuri on suosikki) ja The Office -tv-sarjasta. Hän tykkää myös kantrimusiikista ja parmesan-kanasta.

– Hän vaikuttaa hyvältä. En saanut tehtyä hänelle maalia, arvioi Toronton hyökkääjä Alex Kerfoot Bishopia Sportsnetin toimittajan mukaan aamujäiden jälkeen.

Tilanne raukeaa maanantaina, jolloin Toronto voi kutsua AHL-maalivahtinsa ylös. Silloin seura tietää enemmän myös Mrazekin tilanteesta.