Kuka on NHL:n paras suomalainen? Supertähti Auston Matthews kertoo mielipiteensä

Auston Matthews kertoi IS:lle, kenen suomalaispelaajan peliä hän erityisesti ihailee.

Kuka on NHL:n paras suomalaispelaaja?

Maailman kovimman kiekkoliigan hallitseva maalikuningas Auston Matthews miettii hetken vastaustaan.

– Tykkään Mikko Rantasesta paljon. Hän on todella hyvä pelaaja, jonka pelaamista on hauska katsoa. Hänkin on nuori kaveri, jota vastaan on vaikea pelata. Coloradon joukkue on myös erittäin hyvä. Jos joku pitää valita, sanon hänet, Matthews sanoo sitten Ilta-Sanomien haastattelussa.

Yhdysvaltalais-meksikolainen tähtisentteri on itse nyt 24-vuotiaana yksi liigan kansikuvapojista ja parhaista pelaajista.

Mikko Rantanen on Coloradon tähtipelaaja.

Keväällä 2014 hän oli 16-vuotias lupaus, jonka tiesivät vain suurimmat kiekkoentusiastit. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin, vuodenvaihteessa 2016, hän oli jo huomattavasti suuremman yleisön tuntema superlupaus, joka oli matkalla NHL:n ykkösvaraukseksi.

Molempina ajankohtina hän vietti aikaa Suomessa. Ensin Lappeenrannassa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa, sitten alle 20-vuotiaiden turnauksessa Helsingissä.

Tässä videopuhelussa Matthews puhuu Ilta-Sanomille nimenomaan Helsinkiin.

– Muistot ovat lähinnä sydäntä särkeviä, hän hymähtää.

Matthews takoi U20-kisoissa 11 (7+4) pistettä seitsemään peliin, mutta Yhdysvallat jäi turnauksessa pronssille. Välierässä tuli niukka tappio Venäjälle, jonka Kasperi Kapanen upotti loppuottelun jatkoajalla. Nuorten Leijonien kapteeni Rantanen pääsi ensimmäisenä nostamaan kannua.

– Olen aina nauttinut ajastani Suomessa. Vietin siellä aikaa myös alle 18-vuotiaiden kisoissa (Lappeenrannassa), minkä lisäksi olen pelannut tosi hyvien suomalaisten kanssa. Muistot ovat valtaosaksi hyviä, Matthews kertoo.

Helsingissä oli MM-turnauksen aikaan todella kylmä.

– En tainnut nähdä aurinkoa kertaakaan, Arizonassa kasvanut Matthews naurahtaa, mutta huomauttaa perään kyseessä olleen joulukuun.

Mainitusta Kapasesta hänellä olisi tarina jos toinenkin. Veijarit pelasivat yhdessä Toronto Maple Leafsissa, josta Kapanen siirtyi kuluvaksi kaudeksi Pittsburghiin.

– Ne eivät taida kuitenkaan olla sopivaa kerrottavaa tässä puhelussa.