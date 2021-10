Jarmo Kekäläinen hyökkää rajusti Patrik Laineen arvostelijoita vastaan: ”Olen täysin eri mieltä”

Columbus Blue Jacketsin pomo Jarmo Kekäläinen puolustaa tähtihyökkääjäänsä.

Columbus Blue Jacketsin hyökkääjätähti Patrik Laine yrittää tällä kaudella palata NHL:n eliittipelaajien joukkoon.

Laineen viime kausi oli paha pettymys, sillä tehopisteitä syntyi 46 ottelussa vain 12+12=24. Lukema oli Laineen, 23, aiempaan tasoon verrattuna vaatimaton, sillä hän on uransa 351 NHL-pelissä tehnyt yhteensä 150+121=271 pistettä.

Laineen esimies, Columbuksen general manager Jarmo Kekäläinen, vakuuttaa kuitenkin, että tähtipelaaja ei ole menneen talven lumia. Kekäläinen hyökkäsi The Athleticissa kovin sanoin Laineen arvostelijoita vastaan.

– Jotkut tyypit ovat sanoneet, että hän on ihan surkea. Se on aika rohkea lausunto, kun otetaan huomioon, mitä hän on saanut aikaan tähänastisella NHL-urallaan, ja takana on [vain] yksi kehno kausi, Kekäläinen sanoi ja jatkoi:

– Ei sillä ole mitään väliä, jos joku 16-vuotias nuori heittää sontaa Twitterissä, mutta osa näistä niin sanotuista asiantuntijoista väittää nyt, että Laine on surkea ja huono ja sitä sun tätä. Olen täysin eri mieltä. Mielestäni hän on niin menestynyt, koska hän on hyvä pelaaja.

Lue lisää: Patrik Laineen ihmemaalille ylistystä – nousi ykköseksi NHL:n listauksessa

Kekäläisen mielestä Laineen vire näyttää nyt kauden alussa erinomaiselta. Hän pelaa hyvin yhteen uuden ketjukaverinsa Jakub Voracekin kanssa.