NHL-kausi alkaa – nämä ovat kuumimmat puheenaiheet: uusi joukkue, sääntöratsia, suomalainen tähtiloisto

NHL-kausi alkaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. IS esittelee kauden kiintoisimmat pointit.

Kahden koronan runteleman erikoiskauden jälkeen maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa NHL:ssä palataan jälleen normaaliin päiväjärjestykseen.

Kausi alkaa lokakuussa ja päättyy kesäkuussa. Viime kauden erikoisdivisioonat on nyt unohdettu, ja hallit täyttyvät katsojista myös Kanadan puolella.

Uusi kausi tuo mukaan uusia asioita ja muutoksia aiempaan verrattuna.

Kenties merkittävin uutuus on 32. seurana mukaan liittynyt uusi joukkue Seattle Kraken, joka saa tulikasteensa heti avausyönä edellisen laajennusjoukkueen Vegasin vieraana.

Krakenissa nähdään myös suomalaisväriä, sillä Joonas Donskoi viilettää joukkueen kakkosketjun laidassa. Donskoin pelaaminen avausottelussa on kuitenkin epävarmaa, sillä hän joutui juuri ennen kauden alkua koronalistalle yhdessä neljän muun Krakenin pelaajan kanssa.

Vaikka Krakenilta puuttuvat todelliset supertähdet, ennakkokaavailujen perusteella tulokasjoukkueella on heti avauskaudellaan täydet mahdollisuudet taistella pudotuspelipaikasta.

Toinen alkavan kauden iso muutos on sääntötarkennus poikittaisiin mailoihin. NHL on ilmoittanut aikovansa kiinnittää nyt ”poikkareihin” entistä enemmän huomiota ja karsia niitä kovalla kädellä pois kaukalosta.

Poikittaisten mailojen karsiminen vaikeuttanee puolustuspelaamista ja luo taitopelaajille jälleen enemmän tilaa loistaa näyttävillä suorituksillaan.

Suomalaista tähtiloistoa NHL:ssä on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Viime kaudella sarjassa esiintyi jo ennätykselliset 61 suomalaispelaajaa.

Terävimmän keihäänkärjen muodostavat kauden kynnyksellä megasopimuksen tehnyt Floridan kapteeni Aleksander Barkov, Carolinan Sebastian Aho ja Coloradon Mikko Rantanen, jotka kuuluvat huippujoukkueidensa kovimpiin ratkaisupelaajiin.

Eikä tähtiloisto vielä heihin lopu. Esimerkiksi Dallasin Miro Heiskasella on nappionnistumisella täydet mahdollisuudet jopa parhaan puolustajan palkintoon, ja Nashvillen Juuse Saros oli viime kauden jälkimmäisellä puoliskolla NHL:n tulikuumin maalivahti. Kauden alkaessa Saros on ainoa selvä suomalainen ykkösvahti NHL:ssä.

Nuorisokaartista katseet kiinnittyvät eritoten Rangersin Kaapo Kakkoon ja Edmontonin Jesse Puljujärveen.

Kakolta on lupa odottaa nyt todellista läpimurtoa. Turkulainen aloittanee kauden supertähti Artemi Panarinin rinnalla.

Puljujärvelle puolestaan sovitellaan ruutua maailman parhaan jääkiekkoilijan Connor McDavidin oikeana kätenä.

Räjäyttääkö Jesse Puljujärvi pankin Edmontonissa?

Mielenkiintoinen on myös Patrik Laineen tilanne Columbuksessa vaikean viime kauden jälkeen. Harjoitusottelut antoivat tamperelaisen osalta jo viitteitä paremmasta, mutta lähtökohtaisesti Jarmo Kekäläisen johtama Columbus lukeutuu tällä kaudella sarjan kellarikerrokseen.

Suomalaiselta konkariosastolta on nyt poissa monta tuttua nimeä. Pekka Rinne ja Mikko Koivu lopettivat viime kaudella, Valtteri Filppula ja Sami Vatanen palasivat Eurooppaan.

Bostonin pitkäaikaisen kivijalan Tuukka Raskin tilanne on puolestaan auki. Kesän lonkkaoperaatiosta toipuva tähtiveskari ei ole tehnyt vielä sopimusta, mutta hänen uskotaan palaavan vielä Bruinsin tolppien väliin vuodenvaihteen tienoilla.

Kahden viime kauden mestari Tampa Bay yrittää tällä kaudella kolmen peräkkäisen mestaruuden hattutemppua, jossa on onnistuttu NHL:ssä edellisen kerran lähes 40 vuotta sitten.

Tampa lähtee kauteen jälleen yhtenä suurimmista mestarisuosikeista. Sen ohella suurimpiin ennakkosuosikkeihin voidaan nostaa lännen jättiläiset Colorado ja Vegas.

NHL:n suola on kuitenkin tasaisuus, joten edellä mainitun kovan kolmikon lisäksi realistisia menestyjäehdokkaita voisi listata lähemmäs kymmenkunta.

Vaikka NHL:ssä pelaa tänä päivänä ennätysmäärä suomalaisia, Stanley Cup on kiertänyt Suomea jo neljä kautta putkeen. Edellinen suomalaisvoittaja on yhä vuosina 2016 ja 2017 Pittsburghissa kannua nostellut, nykyään Los Angelesia edustava Olli Määttä.

Lisämaustetta alkavaan kauteen tuovat helmikuussa siintävät Pekingin olympialaiset, joissa NHL-pelaajat ovat mukana kahdeksan vuoden tauon jälkeen – ellei Kiinan tautitilanne heikkene dramaattisesti.

Kun NHL-pelaajat olivat edellisen kerran mukana Sotshissa 2014, tuolla kaudella NHL:ssä pelasi 33 suomalaista. Nyt määrä on lähes tuplasti suurempi, joten Jukka Jalosella ja Jere Lehtisellä riittää valinnanvaraa.

Olympiajoukkue on perinteisesti nimetty vuodenvaihteen tienoilla, joten pelaajilla on syyskausi aikaa antaa näyttöjä leijonajohdon suuntaan.

Etenkin hyökkäysosaston paikoista on luvassa todella kova kamppailu. Ennakolta varmoja nimiä hyökkäykseen on pari ketjullista. Jäljellä oleville paikoille tyrkyllä on pitkälle toistakymmentä hyvää vaihtoehtoa, joilla on realistiset mahdollisuudet kisakoneeseen.

Olympialaisten suhteen kiintoisa nimi on myös Philadelphiaan siirtynyt Rasmus Ristolainen. Leijonajohdon yhteisellä päätöksellä turkulaispuolustaja jätettiin ainoana nimimiehenä kutsumatta kesällä järjestettyyn olympiatapaamiseen, mikä herätti närää kulisseissa.

Ristolainen itse kertoi viime viikolla haluavansa olympiajoukkueeseen ja aikovansa todistaa kykynsä NHL-kauden alussa.

NHL-kausi alkaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kahdella ottelulla. Klo 2.30 Tampa Bay–Pittsburgh ja klo 5.00 Vegas–Seattle.