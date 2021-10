Kaapo Kakko on valmis valokeilaan NHL:ssä – supertähdet eivät voineet kuin ihmetellä vieressä: ”Sen eteen on tehty hommia”

Kaapo Kakolla on nyt eväät todelliseen läpimurtoon Manhattanilla.

Vain 20 ikävuodestaan huolimatta Kaapo Kakolla on alkamassa jo kolmas NHL-kausi.

Kärkivarauksen tulokaskausi oli aikanaan vaikea, toinen jo paljon parempi. Kolmas kerta toden sanoo?

Nyt Kakon kehityksen voi odottaa näkyvän entistä vahvemmin myös tulostaululla. Kauden kynnyksellä pelatut harjoitusottelut antoivat jo välähdyksiä tulevasta.

Kärkiketjuissa pelannut suomalainen sai heti tehohanojaan auki (4 ottelua, 2+3, +7)- Erityisen lupaavia olivat otteet, joita Kakko harjoitusotteluissa esitteli.

Eritoten luisteluun vaikutti tulleen uudenlaista terävyyttä. Sen saivat huomata myös vastustajat.

Esimerkiksi Norris-voittaja P.K. Subbanille (video) ja luisteluvirtuoosi Mathew Barzalille (video) oli vain hopeaa tarjolla luistelukisoissa Kakkoa vastaan.

– Itsestänikin on tuntunut, että luisteluun on tullut lisää räjähtävyyttä ja terävyyttä. Sen eteen on tehty kesällä hommia, Kakko sanoo IS:lle.

– Olen huomannut, että jalka kulkee nyt vähän paremmin. Pakki jää vähän helpommin rinnalta ja pääsen helpommin tilanteisiin.

Kakko oli kovassa lyönnissä harjoitusotteluissa.

190-senttisestä Kakosta on kovaa vauhtia kuoriutumassa härkämäinen hyökkääjä.

Voimaa tarttui varteen taas menneenä kesänä Turun punttisaleilta. Kakko arvioi, että vaaka heilahtaa hieman päivästä riippuen nyt miehekkääseen 92–94 kiloon.

Kakko odottaa kauden alkua jo malttamattomana.

– Harjoituspeleissä on tuntunut hyvältä, ja vastuu on kasvanut. En ole asettanut kauteen mitään konkreettisia tavoitteita, mutta totta kai haluan tehdä nyt enemmän pisteitä ja maaleja.

– Se tulee, mitä tulee. Koetetaan pitää sama, hyvä fiilis päällä, niin eiköhän se siitä lähde.

Kahden viime kauden aikana Kakon vastuu ja jääaika ovat vaihdelleet roimasti, eikä vakioroolia kärkiketjuista ole löytynyt.

Nyt sellainen lienee tarjolla. Kakko aloittanee kauden samassa ketjussa supertähti Artemi Panarinin ja Ryan Stromen kanssa.

– Toivottavasti tämä ketju pysyisi nyt vähän pidempään kasassa kuin viime kaudella. Silloin se taisi olla kauden ensimmäiset puolitoista erää ja sitten tuli pudotus nelosketjuun, Kakko naurahtaa.

Venäläistaikurin tarjoilusta kelpaa nauttia.

– Hyökkäyspäässä Panarin on aika ainutlaatuinen pelaaja. Koko ajan saa olla valmiina, kun kiekko löytää jostain lapaan.

– Toivotaan, että nyt pääsisin pelaamaan tuossa vähän pidemmänkin pätkän, ja peli lähtisi heti kulkemaan.

Tässäkö uusi tutkapari? Panarin ja Kakko.

Rangers lähtee kauteen uudessa komennossa. Penkin takana käskyjä jakaa nyt meritoitunut huippuvalmentaja Gerrard Gallant.

– Olen saanut hänestä tosin hyvän vaikutelman. Gallant sanoo suoraan asiat. Jos homma ei toimi kentällä, sitten ei välttämättä tarvitse pelata, mutta jos homma toimii, vastuuta tulee aika kivasti.

Uusi käskijä yllätti harjoituskaudella Kakon panemalla tämän pelaamaan alivoimaa.

Vaikutteita ratkaisuunsa Gallant kertoi saaneensa takavuosien voimahyökkääjän Rick Nashin urapolusta, jota hän viitoitti valmentaessaan aikoinaan Columbuksessa.

– Edellisten kahden kauden aikana en ollut pelannut oikeastaan vaihdon vaihtoa alivoimaa. Nyt harjoituskaudella joka pelissä, Kakko sanoo.

– Mutta olen kyllä tykännyt ja mielestäni se on mennytkin ihan hyvin. Se helpottaa myös pelissä kiinni pysymistä, kun ei joudu istumaan pitkiä pätkiä.

Rangers aloittaa kautensa Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä vierasottelulla Washingtonia vastaan. Heti seuraavana yönä on vuorossa kotiavaus Dallasia vastaan.