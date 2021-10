NHL-seura kaupittelee kohun keskelle joutunutta suomalaista – arvostetulta medialta tyly arvio

Vancouver Canucks kaupittelee suomalaispuolustajaansa Olli Juolevia.

Olli Juolevin (oik.) asema Vancouver Canucksissa on vaikea.

Puolustaja Olli Juolevin tie Vancouver Canucksin NHL-joukkueessa on noussut pystyyn, uutisoivat The Athletic ja The Province.

Vancouverin kerrotaan tulleen siihen johtopäätökseen, että vuonna 2016 NHL:n varaustilaisuuden viidentenä pelaajalle varatulle Juoleville, 23, ei ole käyttöä Canucksin joukkueessa lähitulevaisuudessa.

Vancouver kaupittelee suomalaista aktiivisesti muihin NHL-seuroihin. Jos halukasta ostajaa ei löydy, Canucks on valmis lähettämään Juolevin siirtolistan kautta farmiin.

Arvostettu The Athletic arvioi Juolevin ”arvon siirtomarkkinoilla olevan tällä hetkellä minimaalinen”.

Helsinkiläinen Juolevi nousi hiljattain Vancouverin harjoitusleirin puheenaiheeksi ikävästä syystä. Juolevi uupui täysin leirin avauspäivän kovassa viivaluistelussa. Hän ei pysynyt joukkuetovereidensa vauhdissa, tuupertui harjoituksen päätteeksi jäähän ja makasi kauan henkeään haukkoen pitkällään.

Juolevi kärsi viime keväänä pahan koronavirustaudin.

Lue lisää: Suomalainen NHL-pelaaja romahti harjoituksissa, joutui kovan pilkan kohteeksi – taustalla raju sairaus

The Provincen mukaan Juolevi pelasi Vancouverin neljässä ensimmäisessä kauteen valmistavassa ottelussa, mutta hän ei ole viime päivinä ollut mukana joukkueharjoituksissa.