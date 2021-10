Kommentti: Olen aina kannattanut NHL-seura Seattlea – tänä yönä alkaa kaikkien aikojen Kraken-kausi

Onnistuneen kauden avaimena on se kuuluisa Kraken-kiekko. En vain vielä tiedä, mitä se on, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Olen aina kannustanut NHL-joukkue Seattle Krakenia.

Kraken pelaa historiansa ensimmäisen virallisen ottelun Las Vegasissa keskiviikkoyönä Suomen aikaa. Minä olen ensimmäisestä pelistä asti vankkureissa. Ja voin kertoa, että tilaa on.

En ymmärrä NHL:stä juuri mitään, mutta ajattelin, että tarunhohtoiseen taalaliigaan on helpompi päästä sisään, jos fanittaa jotain joukkuetta. Joten miksi ei Seattlea? Yksi seuran omistajista on Top Gun -elokuvan tuottaja!

Lisäksi Seattle on kiva kaupunki. En tosin ole koskaan käynyt, mutta naapurini on asunut siellä. Wikipedian mukaan Seattle on satamakaupunki Yhdysvaltojen länsirannikolla. Asukkaita on metropolialueella neljä miljoonaa. Ihmisen kokoinen paikka siis.

Torni nimeltä Space Needle on pitäjän suuri nähtävyys ja näyttää hyvältä Stanley Cup -paraatin taustalla. Kaupungista ovat kotoisin Microsoftin perustaja Bill Gates sekä musiikkityyli grunge. En ole koskaan ollut iso Nirvanan ystävä, mutta never mind.

Kaupungin urheilujoukkueilla on aina mennyt hienosti. Baseball-seura Seattle Mariners ei ole koskaan voittanut mestaruutta. Koripallojoukkue SuperSonics ryöstettiin Oklahomaan vuonna 2008 juuri, kun seura oli saanut tulevan supertähden Kevin Durantin. NFL:n Seahawks on sentään kerran voittanut Super Bowlin.

Onneksi meillä on nyt Kraken, joka nostelee vielä kannuja kuin sata vuotta sitten pelannut Seattle Metropolitans konsanaan. Meidän pitää vain pelata sitä kuuluisaa, seattlelaista Kraken-lätkää. En tiedä, mitä se on, mutta valmentaja Dave Hakstol varmasti tietää.

Ainakaan pelaajamateriaalista se ei jää kiinni.

Katsokaa nyt tätä laajennusdraftista ja vapaiden agenttien markkinoilta kasaan raavittua nippua.

On Kraken-legenda Joonas Donskoi... ja ketä meitä nyt oli? Philipp Grubauer, loukkaantunut Tampa Bayn kolmossentteri Yanni Gourde, 38-vuotias Mark Giordano ja kakkosena varattu, 18-vuotias opiskelijapoika Matty Beniers, joka pelaa vielä yliopistokiekkoa tällä kaudella. Hmmmm.

Noh, hyvä tästä tulee. Seattle-hokia vaan. Neljä sylinteriä pumppaa ja metronomi heiluu, vai mitenkä sitä sanotaan. Koko ilta tulee. Muut seurat eivät halunneet näitä pelaajia, me rakastamme heitä.

The Hockey Newsin mukaan Krakenilla on ”parhaimmillaan puolenkymmentä 20 maalin miestä”. Suplan Total NHL Forever -podcastin mukaan joukkueessa on ”piilevää laajuutta” ja se "pystyy kasaamaan kolme ihan laadukasta pakkiparia”. Ja jos jotain kannattaa uskoa, niin THN:ää ja TNF:ää.

Tästä tulee kaikkien aikojen Seattle Kraken -kausi.

Kannattaa hypätä mukaan jo tässä vaiheessa eikä vasta sitten, kun me olemme murskanneet Golden Knightsin avausottelussa.

Seattle Krakenin fani esitteli rekisterikilpeä NHL:n harjoitusottelussa.

