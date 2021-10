Patrik Laineella on meneillään mielenkiintoinen muutos – ”Voin vahvistaa”

Hurjasta laukauksestaan tunnettu Patrik Laine on tekemässä isohkoa muutosta.

Patrik Laine on tunnettu piiskamaisesta laukauksestaan. Kuva huhtikuun alusta 2021.

Patrik Laine, 23, on tunnettu maalitykkinä, jolle maila on erityisen tärkeä työkalu.

Kesken viime kauden Laine vaihtoi mailamerkkiä Bauerista CCM:ään. Nyt uuden NHL-kauden kynnyksellä näyttäisi vahvasti siltä, että Laine on vaihtamassa CCM:n mailat takaisin Bauerin mailoihin.

Columbuksen hyökkääjä Laine näytti kiekkoilevan Bauerin maila kourissaan, kun Blue Jackets kohtasi harjoitusottelussa vieraskaukalossa Buffalo Sabresin. Blue Jackets voitti 5–3. Laine sivalsi Blue Jacketsin neljännen maalin terävällä kudilla ja syötti lisäksi Boone Jennerin viimeistelemän osuman.

Videoklipin ottelusta nähnyt Bauerin avainasiakaspäällikkö Sampo Reilin vahvistaa Ilta-Sanomille, että Laineella oli käsissään Bauerin maila.

– Voin vahvistaa, että Laine käytti nyt Bauerin Vapor Hyperlite -mailaa, Reilin kertoo.

Reilin sanoo, että Laine pyysi jo kesällä Bauerin mailoja testattavakseen. Sittemmin samoja mailoja on toimitettu Laineen käyttöön myös Columbukseen.

– Bauereita toimitettiin hänelle kesällä pariinkin otteeseen, kun hän halusi niitä kokeilla. Ja Columbuksen huoltaja on tilannut lisää samoja mailoja hänelle, Reilin kertoo.

Pelaajalle mailamerkin vaihto on aina isohko juttu, sillä mailat ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja valikoima on nykyään erittäin laaja.

Patrik Laine kuvattiin elokuussa Hämeenlinnassa.

Laine on tunnettu vaarallisesta laukauksestaan. Hän on iskenyt roppakaupalla upeita osumia sekä lyönti- että rannelaukauksilla. Laineen laukauksessa on niin sanottu piiskaefekti, ja hän käyttää melko löysää mailaa.

Mailan jousto-ominaisuudesta kertoo flex-numero. Laineen Bauereissa se oli ainakin aiemmin 87. Ennen ensimmäistä Bauer-jaksoaan hän käytti Warriorin mailoja, jotka olivat flexiltään 75 ja 85.

Ääriesimerkkinä aikuisten mailojen flex-lukemasta ammattilaispelaajalla voi mainita NHL-hyökkääjä Johnny Gaudreaun, jonka on kerrottu käyttäneen 55 flex -mailaa. Tätä voi pitää melkoisena letkuna.

Toisessa ääripäässä on järkälemäinen konkaripuolustaja Zdeno Chara. Hänen tiedetään pelanneen 155 -mailalla, ja Warriorin mukaan slovakkipakilla on ollut jossain vaiheessa käytössä jopa 165 flexin maila.

Pelkät flex-numerot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta mailan joustavuudesta. Komposiittimailan joustavuus riippuu myös mailan pituudesta, eivätkä eri valmistajien ilmoittamat flex-numerot ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi nykymailoja voidaan valmistaa siten, että ne joustavat eri kohdista. Joustoa voidaan painottaa lähemmäksi lapaa mailan nilkkaosaan tai panostaa varren joustoon.

– Laineelle toimitettiin kesällä 87 flexin mailoja. Tässä mainitussa Vapor Hyperlite -mallissa mailan taipumakohta on varren alaosassa, Sampo Reilin kertoo.

NHL:n runkosarja alkaa 12. lokakuuta.

– Minulla on aiemmin käytyjen keskustelujen perusteella sellainen käsitys, että Laine aloittaa kauden meidän mailoillamme, Bauerin Reilin toteaa.

Viime kaudella Laineelle kirjattiin 46 runkosarjan ottelussa 12+12=24 tehopistettä. Hänen plusmiinuslukemansa oli pahasti pakkasen puolella, -28.

Laine on suhtautunut itsekriittisesti viime kauden esityksiinsä.

