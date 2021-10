Jesse Puljujärvi, 23, jatkaa loistovireessä NHL-kaukaloissa – valmentaja kehui jälleen vuolaasti

Jesse Puljujärvi on hyvässä vireessä. Myös Mikko Koskinen pelasi erinomaisen ottelun.

Viikon kuluttua alkavaa jääkiekon NHL-kautta ajatellen Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi on löytänyt mainion vireen.

Puljujärvi teki kaksi maalia Winnipeg Jetsin verkkoon, kun joukkueet kohtasivat varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa harjoitusottelussa. Edmonton voitti ottelun 4–3.

– Jessen itseluottamus kasvoi viime vuonna. Hän on kovassa kunnossa, laukoo ja rynnii maalille. Kun hyökkääjä viihtyy maalin edessä, hän saa maalipaikkoja, Oilersin päävalmentaja Dave Tippett kommentoi seuran Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

Viime viikolla Puljujärvi teki huippuketjussa Zach Hymanin ja Connor McDavidin rinnalla 1+1 Seattle Krakenia vastaan. Tuolloin hän sai kehut myös ketjutovereiltaan, joten Puljujärven alku on ollut vakuuttava. Viime yönäkin suomalaislaituri pelasi McDavidin rinnalla.

Winnipegin Kristian Vesalainen syötti joukkueensa avausmaalin. Edmontonin maalissa pelasi Mikko Koskinen, joka torjui ottelussa 31 kertaa ja kertoi nauttineensa pelaamisesta fanien edessä.

– Oli mukava saada pelata koko 60-minuuttinen, Koskinen sanoi Oilersin Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

Mikko Koskinen

Hän toivoo, että alkavasta kaudesta tulee erilainen kuin viime kaudella, jolloin hänen perheensä ei ollut mukana Edmontonissa, ja koronan takia koko maailma sulkeutui.

– Tunsin itseni välillä aika yksinäiseksi. En edes osaa sanoa, kuinka kaukana minusta muu perhe oli, Koskinen muisteli viime kautta.

Nyt koko perhe on koolla Kanadassa. Koskisella on puolisonsa kanssa kaksi lasta ja koira.

Odotukset ovat korkealla myös joukkueessa.

– Mikko on ollut erinomainen kaikissa harjoituspeleissä, joissa on pelannut, päävalmentaja Tippett sanoi.

New Jersey Devils voitti harjoitusottelussa New York Islandersin 2–1. New Jerseyn molemmat maalit alusti NHL-tulokas Aarne Talvitie. Kesällä Buffalon taakseen jättänyt puolustaja Rasmus Ristolainen syötti uuden seuransa Philadelphia Flyersin 2–1-voittomaalin, kun joukkue kaatoi Washington Capitalsin 3–1.

Uutta alkua NHL-uralleen hakeva Henrik Borgström antoi mainioita näyttöjä uudelle seuralleen Chicago Blackhawksille, kun joukkue kaatoi St. Louis Bluesin 5–1.

Viime kauden HIFK:ssa pelannut keskushyökkääjä teki tehot 1+1. St. Louisin suomalaismaalivahti Ville Hussolla oli vaikeampi ilta, sillä hän torjui vain 13 kertaa ja kaivoi kiekon selkänsä takaa neljä kertaa.

Nashville Predators kaatoi kaksi viimeistä mestaruutta voittaneen Tampa Bay Lightningin 6–1. Nashvillen maalivahtina Juuse Saros torjui 16 kertaa, ja hyökkääjä Mikael Granlund syötti yhden osuman.

NHL:n tulokasjoukkue Seattle Kraken kärsi 1–3-tappion Calgary Flamesille. Kanadalaisjoukkueen puolustaja Juuso Välimäki rakensi ylivoimalla joukkueensa avausmaalin ensimmäisen erän lopussa. Seattlen Joonas Donskoi sai syöttöpisteen Krakenin ainokaiseen, joka syntyi toisen erän puolivälissä ylivoimalla.