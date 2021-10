Patrik Laineen valmentaja huomasi heti muutoksen suomalaistähdessä: ”Sen näkee hänen käytöksestään”

Patrik Laine on tehnyt kesän aikana kovasti töitä, sanoo Columbus Blue Jacketsin valmentaja Brad Larsen.

Columbus Blue Jacketsin valmentaja Brad Larsen on ilahtunut joukkueen suomalaistähden Patrik Laineen uudesta olemuksesta. Alkuvuodesta Columbukseen siirtynyt suomalainen saapui Larsenin mukaan joukkueensa harjoitusleirille kovassa kunnossa.

– Yksi juttu Pattyn kohdalla on, että hän on tehnyt kovasti töitä kesällä. Puhuimme siitä, että hänen on tärkeä varmistaa tulevansa leirille hyvässä kunnossa. Hän täytti sen tavoitteen saman tien, Larsen kehaisi suomalaistähteään The Athleticin mukaan.

Laine pelasi kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa keskiviikkona, kun Columbus Blue Jackets kohtasi St. Louis Bluesin. Konkarihyökkääjä Jakub Voracekin ja tulokassentteri Cole Sillingerin rinnalla pelannut suomalainen keräsi ottelusta yhden syöttöpisteen.

– Toinen asia on, että tämä on hänelle uusi alku. Sen näkee jo siitä tavasta, kuinka hän käyttäytyy ja puhuu. Hän on innoissaan tästä kaudesta ja tekee kovasti töitä, Larsen kuvaili.

Vajaan parin viikon päästä alkava kausi on Laineelle äärimmäisen tärkeä. Kovalla kohulla Winnipegistä Columbukseen siirtynyt maaliruisku oli vaisussa vireessä koko viime kauden: tehopisteitä kertyi uudessa seurassa 45 ottelussa 10+11=21.

Laine ei ole itsekään peitellyt viime kauden ongelmiaan.

– Haluan vain olla parempi pelaaja kuin viime vuonna. Ja siitä tulee helppoa, koska olin melko paska viime kaudella, kuudetta NHL-kauttaan aloitteleva hyökkääjä tokaisi The Athleticille.

Columbus jäi viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle. Se oli Keskisen divisioonan viimeinen.