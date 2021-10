NHL-kauden alku lähenee – valmentajapeli HockeyGM aukesi

Suomalainen NHL-valmentajapeli HockeyGM on jälleen auki.

Mikko Rantanen (oik.) on kovaa valuuttaa myös HockeyGM:ssä.

HockeyGM:ssä jokainen pääsee testaamaan taitojaan NHL-joukkueen valmentajana. Ajatus on kasata kuusihenkinen joukkue taalaliigan tähdistä. Valittu kuusikko menestyy sen mukaan, miten valitut pelaajat onnistuvat oikeissa NHL-otteluissa.

Pelaajat tuottavat pisteitä mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista, voitetuista otteluista sekä nollapeleistä. Jos jonkun pelaajan otteet eivät omassa joukkueessa riitä, voi pelaajan vaihtaa tarvittaessa toiseen.

Joukkueen kasaamiseen on annettu kahden miljoonan euron budjetti. Jokainen pelaaja on hinnoiteltu eri tavoin. Valittavina ovat kaikki NHL-tähdet Connor McDavidin johdolla. Mukana tietysti myös kovat suomalaiset Mikko Rantasesta ja Aleksander Barkovista alkaen. Kun kuusikko on kasattu, asetetaan joukkueelle kapteeni ja odotetaan kiekon putoamista.

HockeyGM:n kausi alkaa NHL-kauden avauspeleistä 12.päivä lokakuuta.

Oman HockeyGM-joukkueen voi kasata täällä.