Kaiken nähnyt kanadalainen povaa hurjaa NHL:n draftia suomalaisille – nämä kaksi superlupausta menossa kuin kuumille kiville

TSN uskoo, että Brad Lambert ja Joakim Kemell varataan kärkipäässä NHL:ään.

Kanadalaisen TSN-sivuston kokenut jääkiekkotoimittaja Bob McKenzie esitteli torstaina kautta edeltävän rankinginsa ensi vuoden NHL-draftin kärkinimien osalta. Lista on koottu kymmenen NHL-kykyjenetsijän arvioiden mukaan, ja suomalaisia kärkikymmenikköön mahtuu kaksi: hyökkääjät Brad Lambert ja Joakim Kemell.

Joulukuussa 18 vuotta täyttävä Lambert pelaa toista kauttaan kotimaan SM-liigan JYPissä, ja jyväskyläisseurassa pelaa myös ensi huhtikuussa 18 vuoden rajapyykin saavuttava Kemell. Lambert on tehnyt kauden seitsemässä pelissään tehot 0+1, kun taas Kemellin alku on ollut huima: kahdeksassa ottelussa tehot 6+3.

Lambert on tällä varhaisella ranking-listalla kolmantena. Edellä ovat vain kanadalaishyökkääjä Shane Wright ja venäläishyökkääjä Ivan Miroshnitshenko.

– Lambert sai (kykyjenetsijöiltä) yhden äänen kakkossijalle, mutta muut hänen saamansa äänet olivat sijoille 3–7. Hän on dynaaminen luistelija, joka pystyy häiritsevään karvauspeliin ja on vaarallinen laukoja. Hän on pelannut sekä keskus- että laitahyökkääjänä, ja kykyjenetsijät tuntuvat hieman jakautuvan sen suhteen, kummalla paikalla hän olisi tehokkaampi NHL:ssä. Oli miten oli, hänet nähdään kärkiketjujen lupauksena, Lambert tiivistetään rankingissa.

Lambertin jälkeen listanelosena on myös nuori mies SM-liigasta, nimittäin TPS:ssä kiekkoileva slovakkihyökkääjä Juraj Slafkovsky. JYPin syksyn teinisensaatio Kemell on yhdeksäntenä.

– Kemell pelaa korkealla taito- ja energiatasolla. Hän oli loistava (junioreiden) Hlinka Gretzky Cupissa tänä kesänä ja on hehkunut Suomen SM-liigassa kuudella maalilla kahdeksassa ensimmäisessä pelissä. Kykyjenetsijöiden arvioita kartoitettiin viime viikon alussa ja jo tuon ja tämän ranking-julkaisupäivän välillä Kemellin osakkeet ovat nousseet hurjasti, kuuluu McKenzien varsin kehuva arvio Kemellistä.