Sami Vatanen, 30, jätti yllättäen NHL:n – vastaa nyt ilkeisiin väitteisiin: ”Ei kaduta mikään”

Sami Vatanen teki yllättävän ratkaisun ja palasi Eurooppaan.

Sveitsin liigan Geneve-Servette HC julkaisi syyskuun 27. päivä yllättävän siirtouutisen: Sami Vatanen on tehnyt vuoden sopimuksen geneveläisjoukkueen kanssa.

Uutinen hätkähdytti. Miksi NHL:ssä vajaat 500 runkosarjaottelua (47+153=200 pistettä) pelannut 30-vuotias puolustaja – puolustaja parhaassa peli-iässään – palaa tässä vaiheessa uraansa Eurooppaan?

– Ei siinä sen kummempaa ollut. NHL:stä tuli muutamia tarjouksia, mutta koin, etteivät ne vain olleet tarpeeksi hyviä tarjouksia, Vatanen kertoo Ilta-Sanomille.

Vatasen ympärillä liikkui huhuja pitkin kesää. Jyväskyläläisestä tuli rajoittamaton vapaa agentti viime kauden jälkeen, eli hän sai valita vapaasti uuden seuransa.

Kävi ilmi, että ottajia ei ollut jonoksi asti.

– Odotin koko kesän, että tulisi jotain kiinnostavaa, mutta ei. Minulla ei ole ollut kauhean hyviä kausia alla, joten ymmärrän sen. En stressannut koko asiaa. Nautin kesästä ja vietin aikaa perheeni kanssa.

Vatanen aloitti viime kauden New Jersey Devilsissä.

Oliko pöydällä yhden suunnan NHL-sopimusten lisäksi kahden suunnan NHL-sopimuksia?

– Yhden, totta kai. Ei ole koskaan tullut kahden suunnan tarjouksia, Vatanen naurahtaa.

Vatanen on tehnyt hyvän tilin urallaan. Yhdeksän NHL-kauden aikana Vatanen tienasi sopimuksillaan yhteensä 28 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 24,2 miljoonaa euroa.

Dominoivaan tyyliin JYPissä esiintynyt nuori puolustaja siirtyi huippulupauksena NHL:ään Anaheim Ducksiin kaudeksi 2014–15.

Yhden AHL:ssä pelatun kauden jälkeen Vatanen murtautui Anaheimin puolustukseen luottopelaajaksi. Samana kautena jyväskyläläinen pelasi Sotshin olympialaisissa ja edusti uutta pelaajapolvea Leijonien pronssijoukkueessa.

Parhailla kausillaan 2014–15 ja 2015–16 Anaheimissa Vatanen teki 37 ja 38 pistettä. Kaudella 2017–18 hänestä tuli reissumies, kun Anaheim kauppasi Vatasen siirtorajalla New Jersey Devilsiin. Keväällä 2020 Vatanen liikkui toisen kerran, kun Devils kauppasi hänet Carolina Hurricanesiin.

Viime kaudeksi Vatanen palasi Devilsiin, mutta peliaika pieneni ja vammat vaivasivat.

– Sain ihan hyvin peliaikaa Carolinassa, mutta viime kaudella liityin myöhään joukkueeseen ja rooli jäi pieneksi, Vatanen muistaa.

Viime keväänä Devils laittoi suomalaispuolustajan siirtolistalle, mistä Dallas nappasi hänet ilman korvausta.

– Ei voi sanoa, että jotain olisi mennyt mönkään. Ei päästy pleijareihin, ja se oli siinä. En halua lähteä etsimään syitä loukkaantumisista. Vammoja tulee kaikille, ne kuuluvat tähän lajiin. Olen aina päässyt mielestäni vammojen jälkeen hyvin takaisin pelikuntoon.

Vatasta ei tunneta jääkiekkoilijana, joka saapuu hallille ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä. Vatanen suhtautuu kritiikkiin hänen urheilullisuudestaan omaan rentoon tyyliinsä.

– Ihmiset saavat puhua mitä haluavat. Se kuuluu, että kritiikkiä tulee, ja jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Kaikkeni olen antanut ja hauskaa on ollut. Se on tärkeintä, Vatanen sanoo.

Koetko, että ulosmittasit NHL:ssä kaiken potentiaalisi pelaajana?

– Kyllä, sanoisin näin. Aina on hommia tehty, joskus vähän enemmän ja joskus vähemmän. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin NHL:ssä oli hienoja vuosia. Hauskaa oli. Ei kaduta mikään, eikä jäänyt mitään hampaankoloon.

Siirto Eurooppaan ei automaattisesti tarkoita Vatasen mukaan sitä, että pelit NHL:ssä olisivat pelattu.

– Täytyy sanoa, että katsotaan tämän kauden jälkeen. Ei voi koskaan sanoa ei. Katsotaan vuoden päästä uudestaan. Halusin nyt pelata Euroopassa, joten ei tämä ollut hirveän iso kolaus, Vatanen sanoo.

Siirto Eurooppaan saattoi olla kolaus Vatasen osakkeisiin ensi talven olympialaisia ajatellen.

– Siihen en osaa sanoa mitään, enkä ole sillä tavalla miettinyt. Katsotaan sitten, kun on sen aika. Pitää pelata niin hyvin, että sinne on mahdollisuus. Olympiaturnaus Sotshissa oli hieno tapahtuma, joka olisi hieno kokea uudestaan.

Yksi painava syy Sami Vatasen paluuseen Eurooppaan löytyy kotoa. Vatasen perheeseen syntyi esikoistyttö.

– Lapsi syntyi viime kauden aikana. On ollut hauskaa, ja päivät ovat olleet kiireisiä. Haluan olla nyt lähempänä perhettä, viettää enemmän aikaa kotona ja matkustaa vähemmän, kertoo Vatanen, joka saapui Geneveen maanantaina.

Geneve ei ole pöllömpi paikka harjoittaa ammattikiekkoilijan työtä. Palkkataso on eurooppalaisella mittakaavalla mainio, sarja on kilpailullinen ja Genevenjärven rannalla elämänlaatu on kohdillaan.

– Hienon näköinen paikka. Vielä ei ole kämppää. Katsotaan mihin asetumme perheen kanssa.

Vatanen otti etukäteen selvää Geneve-Servetten joukkueesta ja Sveitsin liigasta muutamilta tutuilta pelikavereilta. Samassa joukkueessa pelaa suomalaisista niin ikään NHL:stä siirtynyt Valtteri Filppula, 37.

– Filppula kehui seuraa ja kaupunkia. Halusin hyvään paikkaan, ja täällä pääsen pelaamaan paljon. Treeneissä on ollut hyvä meininki ja tempo on kova, kertoo Vatanen, joka debytoi uuden seuransa riveissä perjantaina.

– Odotukset tähän kauteen ovat kovat. Haluan auttaa joukkuetta. Roolia on tulossa ja minulta odotetaan tulosta.

Vatanen tunnetaan intohimoisena golfaajana, mutta Sveitsin kauniissa maisemissa golf jää vähemmälle.

– Kesäisin tulee pelattua, mutta kauden aikana ei kauheasti. Välillä käyn lyömässä, mutta nyt ei ole golfmailoja mukana. Nyt tasoitus on kolmen pinnassa. Tänä kesänä peli ei oikein kulkenut viheriöllä, mutta ensi kesänä tasoitus on taas 1–2 välissä, Vatanen ilmoittaa.

Pelivuosia jäällä on iän puolesta vielä paljon jäljellä. Vatanen on aiemmin kertonut haaveestaan palata joskus kasvattajaseura JYPiin.

– Kyllä se olisi hauska mennä JYPiin. Kotiseura on aina kotiseura. Olen katsonut JYPin pelejä tällä kaudella ja hyvin on peli heillä kulkenut. Haluaisin pelata siellä vielä ja voittaa jotain JYPissä.