Kuva muuttuneesta Kaapo Kakosta, 20, hullaannutti fanit – nyt suomalaislupaus vahvisti epäilykset todeksi

Kaapo Kakko on hankkinut lihasta. Hän haluaa tehdä läpimurron NHL-kaukaloissa.

NHL-toimittaja Vince Z. Mercogliano julkaisi pari viikkoa sitten Twitterissä epätarkan ja kaukaa räpätyn kuvan Kaapo Kakosta. Kuvassa 20-vuotias New York Rangersin suomalaishyökkääjä näyttää suorastaan mörssäriltä.

Fanit äimistelivät Kakon muuttunutta olemusta ja epäilivät Kakon hankkineen lisää lihasta kesän aikana. (Kuva aukeaa Twitteriin klikkaamalla.)

Sumuinen kuva ei johtanut täysin harhaan, sillä Kakko paljasti medialle todellakin viihtyneensä kesällä huomattavia aikoja kuntosalilla.

– Pelaajat täällä ovat isoja ja vahvoja. Minun pitää olla heidän kanssaan samalla tasolla, Kakko perusteli punttikuuriaan ja kertoi keskittyneensä saliharjoittelun lisäksi esimerkiksi luisteluun, ei niinkään ”kokonaisvaltaiseen pelaamiseensa”.

Kakko painaa nyt 93 kiloa, kun esimerkiksi Eliteprospects-tilastosivustolla hänen painokseen ilmoitetaan yhä 90 kiloa. Painoa on siis tullut kolme kiloa lisää, uutisoi myös New York Post.

Aivan kuin NHL-tähti Mikko Rantanenkin olisi huomannut Kaapo Kakon punttikuurin. Kuva NHL-pelaajien kesätapaamisesta elokuulta.

Rangersin harjoitusleirillä Kakko on viilettänyt huippuketjussa Artemi Panarinin ja Ryan Stromen laidoilla. Suomalaisnuorukaiselta odotetaan nyt läpimurtokautta hänen kolmannella NHL-sesongillaan.

– Tämä on tärkeä kausi minulle. Ensimmäinen kauteni ei sujunut kovin hyvin. Viime kausi oli poikkeuksellinen, mutta pelasin paremmin, vaikka pisteitä ei tullut paljoa. Nyt minulla on erinomaiset mahdollisuudet. Pelaan tällä hetkellä hyvien pelaajien kanssa, ja olo on hyvä, Kakko tuumi.

Kakko ounasteli, että Panarinin ja Stromen rinnalla hänen kannattaa keskittyä vahvaan maalineduspelaamiseen.

– Pystyn toki myös pitämään kiekkoa ja luomaan heille tilanteita, Kakko lisäsi.

Ensimmäisellä NHL-kaudellaan Kakko teki 66 ottelussa 23 (10+13) tehopistettä. Viime kaudella Kakko teki 48 ottelussa 17 (9+8) tehopistettä.

Kaapo Kakolta odotetaan tehoja alkavalla NHL-kaudella.

