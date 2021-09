Kaapo Kakosta, 20, tärähti harvinaisen mehukas NHL-arvio

Urheilumedia The Athletic povaa läpimurtoa Kaapo Kakolle.

New York Rangersin Kaapo Kakko lähtee kolmanteen NHL-kauteensa mittavat odotukset niskassaan – ainakin jos on uskominen urheilujulkaisu The Athleticia.

The Athletic listasi vastikään tulevan kauden kymmenen todennäköisintä läpimurtopelaajaa. Yksi heistä oli Turun oma poika, vasta 20-vuotias Kakko. Toimittaja Harman Dayal hyödynsi valinnoissaan harjaantuneen kiekkosilmänsä lisäksi muun muassa edistyneitä tilastoja.

– Pavel Buchnevichin siirto St. Louis Bluesiin avaa ovet Kaapo Kakolle oikealla laidalla.Tämä voi olla se hetki, kun toissa kesän kakkosvaraus lyö läpi. Jo viime kausi oli lupauksia herättävä, Dayal kirjoittaa.

Kakko teki viime kaudella 48 ottelussa vain vaivaiset 17 (9+8) pistettä, mutta edistyneiden tilastojen mukaan hän suoriutui kaukalossa huomattavasti paremmin kuin umpivaikealla tulokaskaudellaan. Etenkin Kakon kahden suunnan peli parani dramaattisesti, eikä hän ollut enää joukkueelleen taakka tasaviisikoin pelatessa.

Vielä tulokaskaudellaan suomalainen jäi tasaviisikoin pelatessa 24 maalia pakkaselle. Viime sesongilla samainen lukema oli jo viisi maalia plussan puolella.

Mikko Rantanen (vas.) nahisteli Kakon kanssa Leijonien kesäkokoontumisessa Hämeenlinnassa. Jos Kakon peli lähtee kulkemaan, kaksikko voi päästä ilakoimaan myös olympiajäillä Tokiossa.

Dayal epäilee, että Kakko voitaisiin nostaa heti lokakuussa Rangersin ykkösvitjaan Artemi Panarinin ja Ryan Stromen rinnalle. Hyökkäysvoimaisten supertähtien rinnalla tulosta voi ja pitääkin tulla.

– Kakon peli parani hämmästyttävästi viime kaudella. Paremmalla viimeistelyllä ja mahdollisesti parempien ketjukavereiden avustuksella kovan työn pitäisi näkyä merkittävästi myös pistepussissa, artikkelissa maalaillaan.

Muiksi todellista NHL-läpimurtoa kärkkyviksi pelaajiksi Athletic nosti Jack Hughesin, Jakub Vrnan, Ross Coltonin, Noah Hanifinin, Michael Buntingin, Kirby Dachin, Noah Dobsonin, Jared McCannin ja Vince Dunnin.

Runkosarja käynnistyy 12. lokakuuta. Rangersin päävalmentajaksi palkattiin kesällä arvostettu Gerard Gallant.