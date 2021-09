NHL-tähti Joonas Korpisalon kohtalo sinetöity? Jarmo Kekäläinen solmi jättisopimuksen toisen pelaajan kanssa

Elvis Merzlikins jatkaa Columbuksessa kevääseen 2027 asti.

Sekä suomalaisvahti Joonas Korpisalo, 27, että latvialaisveskari Elvis Merzlikins, 27, solmivat keväällä 2020 kaksivuotisen jatkosopimuksen NHL-seura Columbus Blue Jacketsin kanssa. Kaksikko on siitä lähtien taistellut kiivaasti ykkösvahdin tittelistä Ohiossa.

Keväällä 2020 solmittujen sopimuksien perusteella Korpisalo ansaitsee 2,8 miljoonaa kaudessa ja Merzlikins 4 miljoonaa kaudessa. Viime kauden runkosarjassa Korpisalo torjui 33 ottelua torjuntaprosentilla 89,4 ja Merzlikins 27 ottelua prosentilla 91,6.

Nyt taisto vaikuttaisi ratkenneen latvialaisen eduksi. Jarmo Kekäläisen manageroima Columbus teki Merzlikinsin kanssa viisivuotisen sopimuksen, joka astuu voimaan kaudesta 2022–23. Merzlikins ansaitsee sopimuksella 27 miljoonaa dollaria (23 miljoonaa euroa) eli 5,4 miljoonaa dollaria (4,6 miljoonaa euroa) kaudessa.

– Maalivahtipeli on joukkueemme vahvuuksia, ja Merzlikins on ollut tärkeä osa sitä kahden viime kauden ajan. Olemme erittäin innoissamme jatkosopimuksesta, joka pitää hänet Columbuksessa ainakin seuraavat kuusi vuotta. Hän on iso, atleettinen ja intohimoinen maalivahti, ja uskomme, että hän on olennainen osa menestystämme tulevina vuosina, General Manager Kekäläinen sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Urheilumedia The Athletic arvioi, miksi jatkosopimus tehtiin jo nyt. Sekä Merzlikinsistä että Korpisalosta olisi tullut ensi kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti, kun heidän kaksivuotiset sopimuksensa päättyvät.

– Ennen tätä päivää Blue Jackets oli suuntaamassa kauteen kahdella maalivahdilla, joilla kummallakin oli viimeinen sopimusvuosi, ja heistä olisi tullut vapaita agentteja 2022. Se on hermostuttava tilanne mille tahansa joukkueelle, Columbusta seuraava toimittaja Aaron Portzline kirjoittaa.

Mitä kauemmin Columbus olisi odottanut, sitä korkeammaksi maalivahtien hinta olisi voinut nousta. Nyt Merzlikins voi keskittyä Portzlinen mukaan rauhassa olemaan seuran itseoikeutettu ykkösvahti.

Joonas Korpisalo on torjunut Columbuksessa 160 NHL-runkosarjaottelua torjuntaprosentilla 90,5.

Toinen puoli Merzlikinsin sopimusta lienee se, että Korpisalo lähtee seurasta.

– Tämä on ikävä osa sopimusta Columbukselle, koska se tarkoittaa lähes varmasti, että Korpisalo lähtee kaupungista, joko kaupassa ensi kauden aikana tai vapaana agenttina kesällä. Korpisalo vietti ensin kärsivällisesti kolme kautta Sergei Bobrovskin varamiehenä. Sitten Merzlikins ilmestyi ja työskenteli saadakseen peliaikaa, ja lopulta alkoi viedä suomalaisen peliaikaa, The Athletic kirjoittaa.

Viime kausi oli sitä ennen neljä kertaa peräkkäin pudotuspeleihin venyneelle Columbukselle katastrofaalinen. Joukkue jäi Keskisen divisioonan viimeiseksi.

Konkariluotsi John Tortorella ei jatkanut seuran peräsimessä, ja ykköskoutsiksi nousi pitkäaikainen apuvalmentaja Brad Larsen.

Korpisalon nimi oli NHL-seuraajien huulilla etenkin kesän 2020 kuplapudotuspeleissä, kun hän torjui 85 laukausta lopulta mestariksi edennyttä Tampa Bay Lightningia vastaan. Se on NHL:n kaikkien aikojen yhden ottelun torjuntaennätys. Ottelu päättyi Tampan voittoon ajassa ajassa 150.24 eli viidennessä jatkoerässä.

Merzlikins ja koko Columbuksen joukkue puolestaan kohtasivat tragedian heinäkuussa, kun Columbuksen maalivahti, Merzlikinsin hyvä ystävä ja maanmies Matiss Kivlenieks, 24, menehtyi ilotulitteen osuttua häntä ylävartaloon.

– Tätä ei voi luvata varmaksi, mutta suunnittelen voittavani Vezina-palkinnon (NHL:n parhaan maalivahdin palkinto). Aion voittaa v***n Vezinan hänelle, Kivlenieksiä pikkuveljekseen kuvaillut Merzlikins on sittemmin sanonut.