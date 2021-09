Sebastian Aho kommentoi Jesperi Kotkaniemen NHL-kohusopimusta – eräs yksityiskohta huvitti suomalaistähteä

Jesperi Kotkaniemen sopimuksen yksityiskohdat huvittivat Sebastian Ahoa.

Carolina Hurricanesin suomalaiskomppania sai uuden jäsenen, kun Jesperi Kotkaniemi siirtyi Carolinaan Montreal Canadiensista kesän lopulla.

Siirto aiheutti elokuussa suuren kohun, sillä se tapahtui poikkeuksellisesti ns. offer sheetin kautta. Offer sheetillä NHL-seura voi yrittää ”ryöstää” kilpailevan seuran omistaman, rajoitetun vapaan agentin statuksella olevan pelaajan. Pelaajan omistavan seuran on pakko tehdä pelaajalle viikon sisällä vastaava sopimus, tai pelaaja siirtyy uuteen osoitteeseen.

Hurricanes teki sosiaalisessa mediassa selväksi, että muhkea 6,1 miljoonan dollarin eli noin 5,2 miljoonan euron tarjous oli ainakin osittain kostoisku parin kesän takaisille tapahtumille. Tuolloin Montreal teki vastaavan sopimustarjouksen Carolinan tähtihyökkääjälle Sebastian Aholle.

Carolinan tiedote Kotkaniemen sopimustarjouksesta oli lähes identtinen Montrealin kahden vuoden takaiseen verrattuna, ja Kotkaniemelle tarjottiin Ahon pelinumeroa mukaillen nimellistä 20 dollarin allekirjoitusbonusta.

Sivurooliin hässäkässä ajautunut Aho kommentoi nyt erikoista tilannetta ESPN:lle.

– Rehellisesti sanottuna oli aika hassua nähdä 20 dollarin allekirjoitusbonus. Mutta vitsit vitseinä: saimme myös melko hyvän pelaajan, Aho totesi.

Vapaille agenteille suunnattuja sopimustarjouksia nähdään NHL:ssä hyvin harvoin. Niitä on pidetty seurojen välisen etiketin vastaisena.

Ahon mielestä Carolinan piruileva allekirjoitusbonus oli loistava tapa kiinnittää ihmisten huomio jo kauan ennen NHL-kauden alkua.

– Se sai ihmiset puhumaan, ja se on mielestäni hyvä juttu. On hauska pelata heitä (Canadiensia) vastaan ensi kaudella. Se on osa bisnestä. Sosiaalinen media on niin valtava juttu tänä päivänä: ei tarvitse pelata otteluakaan ja saa jo aikaan säpinää, Aho totesi.

Syksystä 2016 saakka Carolinassa viihtynyt Aho kertoi myös puhuneensa Kotkaniemen kanssa puhelimessa siirtosotkun ollessa vielä käynnissä. 24-vuotias taituri oli antanut nuoremmalle maanmiehelleen vinkkejä auttamaan alkuun pääsyssä uudessa osoitteessa.

– Puhuimme yleisistä asioista. Yritin auttaa häntä joissakin pikkujutuissa.

Kotkaniemi teki viime kaudella Montrealissa 56 ottelussa tehot 5+15=20. Hurricanesin ehdottomiin avainpelaajiin kuuluva Aho taas nakutti tauluun 56 ottelussa pisteet 24+33=57.

Kotkaniemen ja Ahon lisäksi Carolinassa pelaavat myös hyökkääjä Teuvo Teräväinen ja Arizonasta siirtynyt maalivahti Antti Raanta.