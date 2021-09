NHL-tähdet järkyttyivät Seattlen hurjista hinnoista – Joonas Donskoi vitsaili muuttavansa asuntoautoon

Joonas Donskoi, 29, kertoi The Athleticille muutostaan Seattleen, jossa asuntojen hinnat ovat viime aikoina nousseet pilviin.

Heinäkuussa selvisi, että suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi jatkaa NHL-uraansa sarjan uudessa joukkueessa, Seattle Krakenissa. Kraken sai poimia laajennusvaraustilaisuudessa yhden suojaamattoman pelaajan jokaiselta NHL-joukkueelta lukuun ottamatta toiseksi uusinta joukkuetta eli Vegasia.

Coloradosta Seattle nappasi kuusi NHL-kautta, ensin neljä San Jose Sharksissa ja sitten kaksi Avalanchessa, pelanneen raahelaisen.

Siirtyminen yllättäen seurasta toiseen, Donskoin tapauksessa Denveristä noin 2 000 kilometrin päähän länsirannikolle Seattleen, on aina oma projektinsa. Etenkin, kun Donskoi ei muuta yksin: 29-vuotias suomalaistähti meni kesällä 2020 naimisiin Devin-vaimonsa kanssa, ja elokuussa 2021 pariskunnalle syntyi ensimmäinen lapsi. Lisäksi mukana kulkee kaksi koiraa ja kaksi kissaa.

Urheilumedia The Athletic kirjoitti laajan artikkelin Seattlen äärimmäisen kalliista asuntotilanteesta, ja haastatteli juttuun myös Donskoita.

Donskoi kertoi sivustolle kriteereistään asunnon valinnassa. Hän halusi löytää riittävän ison asunnon, jossa on rutkasti ulkotilaa eläimille. Asunnon piti sijaita sopivalla etäisyydellä Krakenin harjoitus- sekä pelihalleista.

Lisäksi Donskoi halusi, että naapurusto on turvallinen, jottei hänen tarvitse olla huolissaan perheestään esimerkiksi pitkillä vieraspelimatkoilla.

Ymmärrettäviä kriteerejä, mutta paha rasti toteutettavaksi, ellei lompakko ole täysin pohjaton.

Athletic muistuttaa, että vaikkapa Los Angelesissa tai New Yorkissa pelanneet voivat kuvitella, mistä on kyse, mutta muille Seattlen asuinkustannukset ja asuntojen valtava kysyntä saattavat olla silmiä avaava kokemus.

Hintoja ovat nostaneet etenkin teknologiayritykset, kuten Amazon ja Microsoft, jotka ovat houkutelleet Seattleen väkeä korkeiden palkkojen perässä. The Athletic siteeraa PayScale-sivustoa, jonka mukaan Seattlessa keskimääräinen vuosipalkka on 82 000 dollaria eli noin 69 700 euroa, kun koko Yhdysvalloissa keskipalkka vuonna 2020 oli 71 500 dollaria eli noin 60 800 euroa.

Elinkustannukset ovat The Athleticin mukaan Seattlessa 49 prosenttia USA:n keskiarvoa korkeammat ja pelkät asuinkustannukset 94 prosenttia keskiarvoa korkeammat.

Eikä edes ydinkaupungin ulkopuolelle muuttaminen välttämättä auta. Esimerkiksi Bellevue, Mercer Island ja Redmond ovat asuinalueita, joilla keskimääräinen asunnon hinta on yli miljoonan dollarin.

– Sanoisin, että tämänhetkisen kasvusuhdanteen takia Seattle on kalleimpia paikkoja asunnon hankkimiseen tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Asuntomarkkinat kukoistavat. Etenkin nyt, kun on ollut pandemia, teknologiayritykset ovat harvoja, jotka ovat pystyneet kasvamaan, selitti paikallinen kiinteistönvälittäjä Ali Samael.

Donskoi kiitti heinäkuussa Coloradon-pelikavereitaan menneistä kahdesta kaudesta.

Luulisi toki, että NHL-pelaaja ei ole ensimmäinen, jonka tarvitsee miettiä, riittävätkö rahat asuntoon. Esimerkiksi Donskoilla on vielä kaksi kautta jäljellä sopimusta, joka takaa 3,9 miljoonan dollarin eli noin 3,3 miljoonan euron vuosipalkan.

CapFriendly-sivuston mukaan Donskoin uran kokonaisansiot ovat jo tähän mennessä 13 450 000 dollaria eli reilut 11,4 miljoonaa euroa.

– Ensinnäkin tiedän, että jääkiekkoilijat ansaitsevat paljon rahaa. Mutta se on lyhyen ajan sisällä. Jääkiekon jälkeen minun on vielä löydettävä ammatti. Näitä rahoja ei tule ikuisesti, eikä niitä voi käyttää typerästi. Haluan säästää ja sijoittaa mahdollisimman paljon.

– Olemme olleet San Josessa, Denverissä ja Seattlessa. Mikään niistä ei ole halpa paikka asua, joten olen tottunut tällaisiin hintoihin. Mutta se ei ole hauskaa, Donskoi sanoi The Atheticille.

Lisäksi tulee huomioida, että vain osa ilmoitetusta palkkasummasta päätyy pelaajalle. Palkasta menevät verot, agenttipalkkiot ja escrow-maksut. The Athletic laski, että jos Seattlen pelaaja ansaitsee kaudesta 924 000 dollaria, jää hänelle vähennysten jälkeen nettotuloa 422 552 dollaria eli noin 46 prosenttia pelaajasopimuksessa lukevasta summasta.

Donskoi olikin vitsaillut The Athleticille, että aiemmin hän ajatteli muuttavansa asuntoautoon. Mutta enää se ei ole mahdollista, kun perhe on kasvanut.

Ainakaan vielä Donskoin perhe ei ole ostanut asuntoa, vaan he asettuvat Seattlessa vuokrataloon.

– Markkinat ovat tällä hetkellä hulluja, eikä ole paljon vaihtoehtoja, jos on eläimiä. Sen vuoksi on vaikeampaa löytää paikka. Sitä on vaikea verrata (San Joseen). San Josessa olimme kerrostalossa, nyt tarvitsimme talon, Donskoi kertoi.

Sitä tarina ei kerro, millainen autotalli innokkaana automiehenä tunnetun Donskoin vuokra-asunnosta löytyy, ja mahtuuko sinne kiekkoilijan kuuluisa Porche.

