Pekka Rinne, 38, on nyt onnellinen koti-isä – entinen NHL-tähti paljastaa, mistä unelmoi: ”Haluaisin päästä edes kerran kokeilemaan”

Pekka Rinne jätti pelikentät tyylillä. Pitkä 16 vuoden mittainen NHL-ura päättyi viime keväänä tunteikkaissa merkeissä, kun Nashville Predatorsin ikoninen suomalaisvahti torjui viimeisessä ottelussaan nollapelin ja valittiin ottelun ykköstähdeksi.

Samalla päättyi yksi Suomi-kiekon hienoimmista urista maailman parhaassa jääkiekkosarjassa. Tosin juuri sillä hetkellä Rinne ei ollut vielä tehnyt lopullista päätöstään.

– Tiedostin toki, että tämä saattoi olla viimeinen pelini. Se miten fanit reagoivat ottelun jälkeen, tuntui ainutlaatuiselta hetkeltä. Se hetki jäällä tavallaan helpotti lopullisen päätöksen tekemistä, Rinne muistelee nyt Ilta-Sanomille.

Viime kuukaudet Rinne, 38, on nauttinut kiekkoeläkeläisen elämästä perheensä kanssa kotimaisemissa Oulussa.

– Uuden äärellä tässä ollaan. Tein jo pidempään päässäni työtä lopettamisen suhteen, mutta en tiedä, onko tässä vieläkään täysin sisäistänyt sitä, hymähtää Rinne.

– Kesät olivat jääkiekkoilijanakin aika samanlaisia kuin nyt. En ole hirveästi muuttanut rutiineja. Vieläkin käyn aamuisin treenailemassa. Varmasti sitten kun kiekkokaudet alkavat, se iskee.

Rinteellä on ollut aikaa muistella ja fiilistellä komeaa pelaajauraansa, joka hakee vertaistaan suomalaisessa kiekkohistoriassa.

Koko NHL-uransa Predatorsia edustanut Rinne on pelannut suomalaisveskareista eniten NHL:n runkosarjaotteluita (683), torjunut eniten voittoja (369) ja nollapelejä (60). Kaudella 2017–18 Rinne voitti NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina Trophyn.

– Olen todella tyytyväinen uraani. Myös uran päättämisen ajoituksesta jäi hyvä fiilis. Se tuli hyvään paikkaan. Pystyn olemaan ylpeä myös urani loppuvuosista, Rinne sanoo.

Pekka Rinteen uran huippuhetkiin kuului kevät 2017, kun Nashville Predators eteni Stanley Cupin finaaleihin. Pittsburgh Penguins voitti mestaruuden voitoin 4–2.

Rinteen lopettamispäätös oli monen asian summa. Kuluneeseen reiluun vuoteen mahtui monta mullistusta niin kaukalossa kuin etenkin kaukalon ulkopuolella.

Predatorsissa tapahtui hallittu vallanvaihto, kun Rinnettä 13 vuotta nuorempi Juuse Saros valtasi ykkösvahdin paikan. Viime joulukuun alussa Rinteen puoliso Erika Parkko synnytti perheen esikoispojan.

Kun puhe kääntyy Paulus-poikaan, Rinteen suupielet kääntyvät leveään hymyyn.

– Poika täytti juuri 4. syyskuuta yhdeksän kuukautta. Kaikki on mennyt todella hyvin. Poika on pysynyt terveenä, nukkuu ja syö hyvin. Ne kai ne tärkeimmät jutut ovat. Onhan tämä ollut siistiä, varsinkin viime kuukaudet, kun hän kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Isänäkin tuntuu, että tämä vain paranee koko ajan, Rinne intoilee.

Predatorsissa Rinne oli kaudesta toiseen joukkueensa arvokkain pelaaja, mutta Rinteen perheessä MVP-palkinto menee toiseen osoitteeseen.

– Äidit ovat aika sankareita näissä hommissa. Varsinkin alussa päävastuu on äideillä. Itse olen ollut enemmän huoltajana kotona. Jeesailen niin paljon kuin pystyn ruoka- ja vaipanvaihtohommissa.

Perhearki maistuu makealta hektisten ammattilaisvuosien jälkeen.

– Ei tarvitse stressata hirveästi mistään. Saa viettää perheen kanssa paljon aikaa. On ollut todella rauhallinen ja tyytyväinen olo, Rinne kertoo.

Rinne palaa perheensä kanssa Nashvilleen jossain vaiheessa tulevaa talvea, mutta lopullista päätöstä perheen asemapaikasta ei ole vielä tehty.

– Meillä on vielä talo ja kamat Nashvillessä. Tulevaisuudessa vietämme varmasti enemmän aikaa Suomessa, mutta kaikki on vielä vähän auki. Jossain lähitulevaisuudessa on sen suhteen iso muutos tulossa.

Rinne jätti lähtemättömän vaikutuksen Nashvilleen – ei pelkästään kaukalossa.

Kempeleläinen aloitti 2010-luvun alussa Nashvillessä silloisen joukkuekaverinsa Shea Weberin kanssa järjestön, joka kerää rahaa paikalliselle lastensairaalalle.

Rinne sai kesällä tunnustusta tekemästään hyväntekeväisyystyöstä, kun hän voitti King Clancy Trophyn. Palkinto myönnetään vuosittain NHL-pelaajalle, joka on osoittanut johtajuutta sekä jäällä että sen ulkopuolella ja tehnyt merkittävää humanitääristä työtä yhteisössään.

Vaikka peliura päättyi, hyväntekeväisyysjärjestön työ Nashvillessä jatkuu.

– He ovat sitoutuneet ja lupautuneet pyörittämään sitä urani jälkeenkin. Iso kiitos siitä heille. On mahtavaa, että järjestö on jäänyt elämään omaa elämäänsä, sanoo Rinne.

– Aina kun menen takaisin Nashvilleen, osallistun toimintaan. Pääsen käymään sairaalassa ja moikkaamaan lapsia. Itselleni on tärkeä juttu, että Nashvilleen on pystynyt jättämään tuollaisen perinnön.

Hyväntekeväisyystyö on Rinteelle sydämen asia. Tuorein tempaus liittyy hänen epäviralliseen lempinimeensä ”Sauna-Peksiin”.

Lempinimi juontaa juurensa kulttisarja NHL Without a Mapiin, jossa vuonna 2015 Boston Bruinsin suomalaisvahti Tuukka Rask risti Rinteen ”tunnetuksi saunojaksi ja kylpijäksi”.

Without a Mapin voimahahmot Juhani Putkonen ja Juho Manninen ovat siitä lähtien pitäneet Rinteen kovan saunojan mainetta tiiviisti yllä sarjassaan – ja Rinne on lyönyt lisää löylyä kiukaalle.

– Kiitos Tuukan, Rinne naurahtaa.

Pekka Rinteestä (keskellä) leivottiin ”Sauna-Peksi” Juho Mannisen (vas.) ja Juhani Putkosen NHL Without a Map -sarjassa.

Nyt Sauna-Peksi on saanut virallisen tribuuttipaidan.

– Paita oli jätkien (Manninen ja Putkonen) idea. Juho ehdotti, että miltä tällainen kuulostaisi. Kun mukana on vielä hyväntekeväisyysaspekti, niin ilman muuta lähdin mukaan. Todella hauska juttu, joka tehdään hyvän asian puolesta. Se on kaikista tärkeintä, Rinne sanoo.

Tribuuttipaidan ideoijat Manninen ja Putkonen haluavat tempauksella kunnioittaa Rinteen komeaa uraa.

– Ohjelman myötä Sauna-Peksi-ilmiö kasvoi niin isoksi, ettemme halunneet, että ilmiö hiipuu kokonaan kun Pekka nyt lopetti uransa. Näin saamme nostettua Sauna-Peksin vielä kerran isosti esille ja päätettyä tarinan hauskalla tavalla, kertoo Manninen.

– Tämä on meiltä kunnianosoitus Peksin uralle ja hänen lempiharrastukselleen, saunomiselle, Putkonen komppaa.

Paidoista saatavat tuotot ohjataan Hope ry:lle, joka tukee muun muassa vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia.

Järjestö on sama, jonne Rinteen, Jussi Jokisen, Sebastian Ahon ja Markus Nutivaaran järjestämän hyväntekeväisyystapahtuman Oulu All Stars Charity Golfin tuotot on ohjattu viimeiset kolme vuotta.

Tänä kesänä golftapahtuman avulla kerättiin hyväntekeväisyyteen rahaa 101 900 euroa.

– Hope ry:n tarkoituksena ei ole tukea vain lätkää, vaan lajia kuin lajia, kertoo Rinne.

– Meillä oli golftapahtuman jälkeisenä maanantaina jäävuoro, jonne tuotiin parikymmentä nuorta ja he pääsivät meidän kanssamme jäälle. Monesti eri järjestöt jäävät vähän kasvottomaksi, mutta tuossa tapahtumassa pääsimme konkreettisesti tapaamaan nuoria, joihin kerätyt varat ovat suoranaisesti vaikuttaneet. Se oli todella siisti päivä, Rinne iloitsee.

Oppipoika ja mentori. Juuse Saros (vas.) ja Pekka Rinne osallistuivat elokuussa hyväntekeväisyysgolfiin Oulussa.

Mutta mistä nuori 38-vuotias kiekkoeläkeläinen itse unelmoi?

– Olen aina haaveillut, että pääsisin opettelemaan surffausta. Haluaisin päästä edes kerran kokeilemaan surffausta, Rinne ilmoittaa.

Kun Rinne oli nuorempi maalivahti, hän ei nähnyt itseään jatkamassa jääkiekon parissa peliuransa jälkeen, mutta uran loppuvuosina mieli muuttui.

– Lätkä on ainoa asia, mitä on saanut tehdä ja mistä tietää jotain, niin kyllä siinä mielellään haluaisi olla jatkossakin mukana. En pysty vielä sanomaan, että millä tavalla ja missä vaiheessa, mutta lätkän parissa olisi kiva jatkaa, ilmoittaa Rinne.