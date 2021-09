Montreal päästi Jesperi Kotkaniemen pois ja reagoi välittömästi – asiantuntija: ”Canadiens sai luotettavamman pelaajan, mutta...”

Montreal hankki Christian Dvorakin lähes samaan hintaan mitä se Jesperi Kotkaniemestä sai.

Montreal Canadiens ja Carolina Hurricanes tekivät perin harvinaisen kaupan NHL:ssä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa.

Jesperi Kotkaniemi allekirjoitti Hurricanesin kanssa yhden vuoden ja 6,1 miljoonan dollarin sopimuksen. Osana rajoitetun vapaan agentin hankkimista Hurricanes lähetti vuoden 2022 ensimmäisen ja kolmannen kierroksen varausvuorot Montrealiin.

Canadiens käytti välittömästi hyväkseen saamansa ylimääräiset varausvuorot ja hankki Arizona Coyotesista hyökkääjä Christian Dvorakin.

Vaihdossa lähti vuoden 2022 ensimmäisen ja 2024 toisen kierroksen varausvuoro. 2022 ykkösvuoro on suojattu sen varalta, että se on 10 parhaan joukossa. Jos sekä Montrealin että Carolinan ykkösvuorot ovat 10 parhaan ulkopuolella, saa Arizona niistä paremmin sijoittuneen. Jos molemmat ovat 10 parhaan sisällä, saa Arizona heikomman vuoron.

25-vuotias Dvorak on ollut NHL-urallaan toistaiseksi Kotkaniemeä tehokkaampi ja tehnyt 67 maalia 302 ottelussa. Toisaalta häntä ei myöskään pidetä yhtä korkean potentiaalin pelaajana kuin 21-vuotiasta suomalaista, joka varattiin 2018 varaustilaisuuden kolmannella vuorolla.

– Vaikka tämä ei ollut perinteinen pelaajakauppa, käytännössä tässä Montreal vaihtaa Kotkaniemen ja toisen kierroksen varausvuoron Dvorakiin ja kolmannen kierroksen vuoroon, Canadiensista The Athleticille raportoiva Arpon Basu kirjoittaa.

Basu arvioi, että kauppaa voi pitää tietynlaisena voittona Montrealin johdolle sen jälkeen, kun Hurricanes allekirjoitti suomalaisen kanssa sellaisen sopimustarjouksen, johon Montrealin oli käytännössä mahdotonta vastata – mutta voitto se olisi vain siksi, että joukkue sai paremman lopputuloksen irti surkeassa välikädessä.

– Jos tilannetta tarkastelee tyhjiössä, niin Canadiens vuosimallia 2021–22 on parempi joukkue näiden kauppojen seurauksena. Canadiens sai luotettavamman pelaajan, jonka he voivat paremmin mielin laittaa kakkosketjun sentteriksi. Mutta jos asiaa tarkastelee joukkueen rakentamisen näkökulmasta, on vaikea sanoa, miten joukkue on yhtään lähempänä mestaruudettoman putkensa päättämistä. Kotkaniemi oli suuri osa sitä suunnitelmaa.

Montreal yllätti viime kaudella yltämällä aina Stanley Cupin finaaleihin saakka. Niissä Tampa Bay oli parempi voitoin 4–1.