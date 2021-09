Suomen NHL-tähdet odottavat vesi kielellä olympialaisia – Mikael Granlundilta kutkuttavia sanoja

Nashville Predatorsin suomalaishyökkääjät Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen tiedostavat, kuinka harvinainen mahdollisuus Pekingin olympialaiset NHL-tähdille on.

Perjantaina vahvistui pitkään odotettu uutinen: NHL-tähdet saavat osallistua Pekingin olympialaisten jääkiekkoturnaukseen.

Kilpailu Leijonien pelipaikoista käy alkukauden ajan kiivaana. Nashville Predatorsin suomalaishyökkääjät Mikael Grandlund ja Eeli Tolvanen ovat äärimmäisen innoissaan mahdollisuudesta pukea leijonapaita päälle kovimmassa mahdollisessa seurassa.

Molemmat tietävät, miten erityislaatuisesta tapahtumasta olympialaisissa on kyse.

Jokereita tuolloin edustanut Tolvanen oli mukana vuonna 2018 Pyeongchangissa, jonne NHL-pelaajat eivät päässeet. Tolvanen takoi kisoissa tehot 3+6=9 ja tuli valituksi turnauksen tähdistökentälliseen.

– Onhan olympialaiset aina hieno tapahtuma. Silloin pääsi näkemään olympiaelämän, mikä oli hieno juttu. Mutta kyllä siitä jokin pieni puuttui. NHL-pelaajat lisäävät turnauksen tasoa tosi paljon, eikä muutamaan vuoteen olla nähty kaikkia parhaita samassa turnauksessa, Tolvanen totesi katulätkän SM-finaalitapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla.

Granlund ja Tolvanen olivat mukana tapahtuman yhteydessä järjestetyssä tähdistöottelussa.

Eeli Tolvanen takoi yhdeksän tehopistettä Pyeongchangin olympialaisissa.

Suomalaisittain Pekingin olympiakiekossa on erityisen paljon odotettavaa. Vielä vuonna 2016, kun kaikki huiput kokoontuivat edellisen kerran samoihin kaukaloihin World Cupissa, pisteittä turnauksessa jäänyt Suomi oli suuren sukupolvenvaihdoksen keskellä.

Nyt Aleksander Barkovin, Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon kaltaiset taiturit ovat vakiinnuttaneet tahoillaan paikkansa joukkueidensa kärkipelaajina NHL:ssä.

– Se on todella hieno nähdä. Nuoria pelaajia, jotka eivät vain ole NHL:ssä, vaan pelaavat siellä isoissa rooleissa ja ovat tärkeitä palasia joukkueilleen. Suomi-kiekon kannalta se on mahtavaa, Granlund herkuttelee.

Tolvasen tavoin myös Granlundin suupielet venyvät väkisin hymyyn, kun hän muistelee omaa aiempaa olympiaedustustaan. Vuonna 2014 Sotshissa mukana olivat kaikki huiput, ja Leijonat palasi turnauksesta pronssimitalit kaulassa.

– Se oli todella ikimuistoinen tapahtuma. Olympialaiset on kerran neljässä vuodessa, ja NHL-pelaaja ei voi olla varma, pääseekö pelaamaan kisoissa. Se oli upea kokemus, ja saatiin vielä mitalikin sieltä kotiin, vuoden 2011 maailmanmestari tunnelmoi.

Granlund loisti Sotshissa uransa viimeistä kautta pelanneen Teemu Selänteen rinnalla. Pekingiin ehdolla olevasta pelaajistosta 29-vuotias Granlund on jo vanhempaa kaartia.

– Nyt kun katsoo, niin ei siellä hirveästi vanhoja pelaajia ole, kun ne kokeneemmatkin kaverit ovat vielä melko nuoria. Hienoa nähdä, että Suomessa on näin paljon nuoria, jotka ovat lyöneet läpi NHL:ssä. Suomen joukkue on varmasti tosi kova, Tolvanen pohtii.

– On upeaa nähdä, että meilläkin on nyt erittäin iso porukka nuoria pelaajia, mistä pelaajat valitaan, Granlund toteaa.

Mikael Granlund (oik.) muodosti Suomen tehokaksikon Teemu Selänteen kanssa Sotshissa vuonna 2014.

Molemmat suomalaishyökkääjät tekivät kesällä jatkosopimukset Nashvillen kanssa. Granlundin nelivuotisen sopimuksen arvo on 20 miljoonaa dollaria (noin 16,8 miljoonaa euroa).

Vaikka aika Nashvillessa on ollut hieman ailahtelevaa, viime kaudella 51 ottelussa tehot 13+14=27 tehnyt Granlund vakuuttaa olevansa tyytyväinen tilanteeseensa

– Olen tykännyt omasta roolistani. Olen saanut paljon vastuuta tärkeissä tilanteissa. Meidänkin joukkueemme on nuorentunut, ja toivon, että pystyn auttamaan nuoria pelaajia omalla esimerkilläni ja pitämään tekemisen tason koko ajan korkealla, Granlund toteaa.

Tolvasen elokuun lopussa solmima kolmevuotinen diili on arvoltaan 4,35 miljoonaa dollaria eli noin 3,7 miljoonaa euroa.

Viime kaudella loukkaantumisharmeista huolimatta 40 ottelussa tehot 11+11=22 iskenyt Tolvanen toivoo saavansa viimeinkin pelata täyden kauden NHL-miehistössä. Ja jos vire löytyy jo alkukaudesta, luvassa saattaa olla myös unelmien matka Pekingiin.

– Olen erittäin innoissani, nämä ovat jääkiekkoilijalle erityisiä hetkiä, luottavaisen kuuloinen Tolvanen toteaa hymyillen.

– Kaikki on todella hyvin. Treenit ovat kulkeneet ja kaikki loukkaantumiset on saatu korjattua. On tosi valmis olo.