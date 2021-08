Tästä syystä Henrik Lundqvistin oli pakko lopettaa uransa – tilitti suruaan

Henrik Lundqvistin pitkä ja komea ura päättyi.

Ruotsin kenties kaikkien aikojen paras jää­kiekko­maalivahti Henrik Lundqvist lopetti uransa 15 NHL-kauden jälkeen. Hän ilmoitti päätöksestään hiljattain Göteborgissa.

Lundqvist, 39, avasi päätöksensä taustoja Aftonbladetin haastattelussa.

– Minulle kyse on aina ollut voittamisesta. Toivon, että minut muistetaan voittajana, Lundqvist pohti jättämäänsä perintöä.

NHL:n mestaruutta, Stanley Cupia, Lundqvist ei koskaan voittanut. Palkintoja kertyi silti kaappiin komea määrä. Kahden Ruotsin mestaruuden lisäksi hän voitti maa­joukkue­paidassa olympia- ja MM-kultaa. Vuonna 2012 årelainen valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi.

Henrik Lundqvist edusti New York Rangersia 15 kauden ajan.

Lundqvist joutui kahdeksan kuukautta sitten sydän­leikkaukseen, mutta aikoi vielä palata jäälle toivuttuaan yllättävän nopeasti. Uusi takaisku kuitenkin vesitti suunnitelman.

– Olin menossa takaisin Washingtoniin ja liittymässä joukkueen mukaan huhtikuussa, mutta vain päiviä ennen paluuta minulle selvisi, että kärsin sydänpussin tulehduksesta. Se oli rankkaa. Olin käynyt läpi ison operaation ja käyttänyt paljon aikaa kuntoutukseen. Tuntui kuin se kaikki alkaisi alusta, veskari sanoo.

Lundqvist kertoo, ettei jääkiekon pelaaminen ole näiden vaivojen jälkeen enää mahdollista. Päätös lopettamisesta on ollut selvä jo jonkin aikaa, mutta ratkaisu ei ollut silti helppo.

Lundqvist voitti Ruotsin paidassa olympia- ja MM-kultaa.

– Tunteita on paljon. Tämä on myös vähän surullista. Jokin, mikä on merkinnyt minulle todella paljon koko elämäni ajan, loppuu.

Lundqvist pelasi NHL:ssä 15 kautta ja edusti jäällä asti vain New York Rangersia. Hän siirtyi viime kaudeksi Washingtoniin, mutta ei pelannut siellä peliäkään.