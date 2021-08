Suomalaispuolustajalle jatkosopimus NHL:ään

Juuso Välimäki solmi jatkokontrahdin.

Juuso Välimäki, 22, solmi kaksivuotisen jatkosopimuksen NHL-joukkue Calgary Flamesin kanssa, seura tiedottaa.

Puolustaja Välimäen kerrotaan tienaavan uuden kontrahdin ansiosta 1,55 miljoonaa dollaria kaudessa.

Välimäki on Flamesin ensimmäisen kierroksen varaus vuodelta 2017. Hän on pelannut yhteensä 73 NHL:n runkosarjaottelua, joissa hänelle on kirjattu 3+11=14 tehopistettä. Viime kaudelle hänelle merkittiin 49 pelissä 2+9=11 pistettä ja plusmiinuslukema -2.

Välimäki kiekkoili juniorivuosinaan Nokian Pyryssä ja Tampereen Ilveksessä.