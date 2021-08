Arvostettu urheilulehti listasi NHL:n 50 suurinta lupausta – listalle mahtui kaksi suomalaista

Suomalaisista The Athleticin listalle ylsivät Anton Lundell ja Ville Heino.

Amerikkalainen urheilulehti The Athletic on julkaissut listauksen alle 23-vuotiaista NHL-kyvyistä. Listaus on jaettu kahteen kategoriaan: toisessa huomioidaan 50 potentiaalisinta kenttäpelaajaa ja toisessa keskitytään kymmeneen lupaavimpaan maalivahtiin.

Suomalaisten edustus listauksessa ei ole päätä huimaavaa. Listalle ovat yltäneet ainoastaan Florida Panthersin Anton Lundell, 19, ja Winnipeg Jetsin Ville Heinola, 20.

Lundell löytyy sijalta 20. Listan neljä vuotta peräkkäin laatinut NHL-asiantuntija Scott Wheeler kirjoittaa, ettei hänellä ole mitään pahaa sanottavaa Lundellista. Hän uskoo Lundellin olevan hyökkääjä, joka vain parantaa otteitaan, mitä kovemmaksi pelit muuttuvat.

– Hän on loistava jääkiekkoilija kaikilla tavoin. Hänellä kokonsa riittää NHL-ään, hän on erinomainen kiekon suojelija ja on aina oikeissa paikoissa. Lundell haluaa tehdä maaleja, mutta on myös edistynyt syöttäjä. Hän on luotettava kolmen alueen pelaaja, joka voi vaikuttaa otteluun, vaikka maalintekopaikkoja ei aukeaisi, Wheeler kirjoittaa.

Lundell teki viime kaudella HIFK:n riveissä SM-liigassa 26 ottelussa tehot 16+9=25. Niukkaan finaalitappioon päättyneessä MM-turnauksessa hän teki kymmeneen otteluun neljä maalia ja kolme syöttöä.

Anton Lundell on yksi Suomen suurimmista NHL-lupauksista.

Viime kaudella viisi ottelua Winnipegin riveissä pelannut Heinola löytyy sen sijaan listan sijalta 40. Wheelerin mielestä puolustajalupaus on pelannut ikäisekseen erittäin vahvasti SM-liigassa, AHL:ssä ja nuorten MM-kisoissa.

– Hän vaikuttaa valmiilta täyspäiväiseksi NHL-puolustajaksi. Hänen teränkäyttönsä on kehittynyt todelliseksi vahvuudeksi. Hän haluaa hyökätä ja olla aktiivisempi hyökkäyspäässä. Siinä hän hyötyy suurimmasta vahvuudestaan, eli tasapainoisuudestaan.

Wheeler uskoo, että ajan kanssa Heinolalla on mahdollisuus nousta kahden ylimmän pakkiparin pelaajaksi NHL:ssä.

Ville Heinola oli mukana johdattamassa nuorten MM-joukkueen pronssiin.

Athleticin listauksen ensimmäistä sijaa pitää Los Angeles Kingsin keskushyökkääjä Quinton Byfield, 18. Kärkikolmikon täydentävät Montreal Canadiensin laitahyökkääjä Cole Caufield, 20, ja Buffalo Sabresiin juuri sopimuksen solminut puolustaja Owen Power, 18.

Arviointiin pääsivät mukaan alle 23-vuotiaat NHL-sopimuksen tehneet pelaajat, jotka eivät ole kuitenkaan tehneet vielä täyttä läpimurtoa sarjassa.

Koko Athleticin listauksen ja tarkemmat arviointikriteerit pääset lukemaan tästä linkistä.