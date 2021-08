Kevin Lankinen saa rinnalleen NHL:n viime kauden parhaan maalivahdin – ”Legendaarinen äijä”

Maailmanmestarimaalivahti sai kovan kirittäjän kolmin­kertaisesta Stanley Cupin voittajasta Marc-Andre Fleurystä.

Hämeenlinna

Jääkiekkoilija Kevin Lankinen kuvailee Chicago Blackhawksin maali­vahti­tilannetta mielen­kiintoiseksi. Lankisella on takana erin­omainen debyytti­kausi NHL:ssä ja ykkös­maali­vahdin asemasta kertova määrä otteluita, mutta Chicago hankki tulevaksi kaudeksi kolmin­kertaisen Stanley Cupin voittajan ja vuoden 2010 olympiakultamitalistin Marc-Andre Fleuryn.

– Mielenkiintoista nähdä, minkälaiseksi homma menee. Voin oppia häneltä. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista ja legendaarinen äijä. Kiva päästä tutustumaan, Lankinen mietiskeli elokuun alussa Hämeenlinnan Vanajanlinnassa järjestetyssä maa­joukkue­tapaamisessa.

NHL:n viime kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Marc-Andre Fleury pelaa ensi kaudella Chicago Blackhawksissa.

Leijonien valmennusjohto kutsui Vanajanlinnaan 44 pelaajaa taalajäiltä, mutta NHL-pelaajien osallistuminen Pekingin olympialaisiin on vielä auki. Lankinen toivoo olympia­mahdollisuuden toteutuvan, mutta tungos Suomen maali­vahti­osastolle on sakea. Olympialaisia edeltävinä kuukausina pitäisi napata kiekkoja vähintään viime kauden tahtiin.

– Viime kausi lähti hyvin liikkeelle ja meni hyvin. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan. Sain itse­luottamusta, kun näin, miten pelaan ja pärjään huipulla, Lankinen summasi STT:lle.

– Ihan sama missä pelaa, kilpailu NHL:ssä on kovaa. Olen valmis siihen ja olen pystynyt suoriutumaan hyvin kilpailu­tilanteissa.

Tutussa kesäharjoitusryhmässä on riittänyt kilpailijoita olympia­koneeseen, kun mukana ovat olleet Columbuksen Joonas Korpisalo ja St. Louisin Ville Husso.

– Nuoruusvuosilta tuttuja kavereita, mutta samalla maailman­luokan sparrausta. Molemmat ovat maailman huippuveskareita. Pystymme jakamaan ajatuksia, Lankinen kertoi.

Jäällä Lankinen on "hinkannut" asioita maali­vahti­valmentaja Marko Toreniuksen valvonnassa.

– En usko, että koskaan on valmista maalivahtia, Lankinen tuumi.

– Muutama juttu on, joihin on keskitytty erityisesti. Yksi on se, että pystyn kantamaan isoa vastuuta ja pelaamaan korkealla tasolla illasta toiseen. Pelaan vaikka joka ilta, jos tarvitsee. Sen takia tässä on treenattu, että olen niin hyvässä kunnossa, että jaksan pelata.

Lankinen, 26, on kulkenut pitkän reitin huipulle, mutta viime vuosina nousu­vauhti on ollut hurja. Vielä kaudella 2017–18 hän kävi lainalla Mestiksessä Imatran Ketterässä, kunnes peliaika HIFK:ssa vakiintui ja jatkui hyvinä esityksinä Liigan pudotus­peleissä.

Vuosi myöhemmin hän torjui Suomen maailman­mestariksi, joten pää­valmentaja Jukka Jaloselle annetut näytöt ovat hyvät.

Reitti Pohjois-Amerikassakin on kulkenut farmin kautta.

– Pätkät AHL:ssä ja ECHL:ssä olivat hyviä minulle. En pelannut enää Suomessa, ja minun piti pelata noissa sarjoissa ennen kuin pääsin korkeimmalle tasolle. AHL on hyvä sarja, jossa on hyviä pelaajia ja organisaatioita, kuten Rockford. Hyvä systeemi minulle, Lankinen sanoi Chicagon farmijoukkue Rockford IceHogsista.

Kun kunnon näyttöpaikka vihdoin aukesi, Lankinen oli valmis.

– Kauteen lähdettäessä oli iso lataus ja mahdollisuus päästä pelaamaan. Halusin olla valmis, ja minulla oli hirveästi näyttö­haluja. Olin odottanut sitä, että pääsen NHL:ään. Enkä vain ole siellä, vaan pystyn pelaamaan hyvin.

Lankinen pelasi hyvin, mutta ei aio tyytyä viime kaudella nähtyyn.

– Nälkä kasvaa syödessä. Haluan olla johtava pelaaja omassa joukkueessani ja sitten johtava maalivahti koko sarjassa.

Innokas lukumies Lankinen saa aikansa kulumaan sisälläkin, mutta on kaivannut rapakon takana normaalia elämää. Suomesta muuttaminen oli aikanaan suuri elämän­muutos, mutta viimeksi kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet vielä erikoisemmat.

– Koronatilanteen takia kausi oli erikoinen, mutta jäähallilla nautin. Hyvä, että kausi saatiin pelattua läpi. Oli paljon opittavaa, josta voi ammentaa esimerkiksi sarja­ohjelmaan ja käytännön järjestelyihin, Lankinen ruoti NHL:n pärjäämistä pandemian kuristuksessa.

– Kyllä ihminen kaipaa sosiaalista kanssa­käymistä. On se kova asia, kun joutuu olemaan erossa läheisistä, mutta siitäkin on opittu, ja entistä vahvempana lähden takaisin.