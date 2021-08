Juuse Saroksen 20 miljoonan sopimus riemastutti fanit – arvostettu urheilumedia listasi kolme huolenaihetta

Juuse Saros ja Nashville Predators julkaisivat sunnuntaina nelivuotisen jatkopahvin.

Juuse Saros on Nashvillen ykkösvahti seuraavat neljä vuotta.

Suomalaismaalivahti Juuse Saros allekirjoitti maanantaina neljän vuoden jatkosopimuksen NHL-seura Nashville Predatorsin kanssa. Saroksen tuoreen sopimuksen kokonaisarvo on 20 miljoonaa dollaria (hieman alle 17 miljoonaa dollaria), eli keskimääräinen vuosiansio on viisi miljoonaa dollaria.

Uudesta sopimuksesta kertoi esimerkiksi NHL-toimittaja Elliotte Friedman. Hänen aloittamaansa Twitter-keskusteluun ilmestyi Predatorsin kannattajien vastauksia. Yleisin kommentti oli ”steal” eli ryöstö. Predatorsin kannattajien mielestä seura sai huippumaalivahdin halvalla.

Lue lisää: Juuse Saros allekirjoitti 20 miljoonan dollarin sopimuksen – Nashvillen fanit innostuivat: ”Ryöstö!”

Arvostetun urheilumedian The Athleticin mukaan nelivuotinen sopimus oli odotettu. 26-vuotias Saros sai mainion kauden jälkeen ansaitun palkankorotuksen, mutta Predators ei sitonut itseään erityisen pitkään ja kalliiseen sopimukseen.

Myös Predatorsin gm David Poile kommentoi, että ”neljä vuotta on sopiva aika nähdä, mihin Saroksen ura on menossa”. Saros on nyt itseoikeutetusti Nashvillen ykkösvahti. Jo kahdella edelliskaudella Saros pelasi enemmän otteluita kuin yli vuosikymmenen ajan seuraa edustanut Pekka Rinne. Rinne, 38, tiedotti uransa päättymisestä heinäkuussa.

Lue lisää: NHL-tähti Pekka Rinteen hieno ura on ohi – näin hän kommentoi päätöstään

Uuden sopimuksen saamasta positiivisesta vastaanotosta huolimatta The Athletic listasi myös suurimmat huolenaiheet Sarokseen liittyen. Kaudella 2015–16 NHL:ssä debytoinut Saros sai palkankorotusta edelliseen sopimukseen verrattuna 3,5 miljoonaa dollaria per kausi.

Ensimmäinen kysymys kuuluu, onko Saros tarpeeksi kokenut ja valmis ottamaan selkeän ykkösvahdin paikan. Saros on tottunut jakamaan vastuun luotettavan Pekka Rinteen kanssa. Nyt kakkosvahtina toimii 28-vuotias David Rittich. Tshekkivahti torjui viime kaudella Calgaryssa ja Torontossa.

– Ykkösvahdin voi olettaa pelaavan normaalilla 82-ottelun kaudella 55–60 ottelua. On fakta, ettei Saros ole vielä koskaan pelannut niin montaa peliä kaudessa. Viime kauden loppupuolen perusteella olen kuitenkin vakuuttunut, että hän voi tehdä sen, David Poile kommentoi.

Athleticin mukaan Saros saa rakentaa uraansa Nashvillessä melko paineettomasti, koska koko seura on vielä uudelleenrakennuksen tilassa. Paineita Stanley Cupin saavuttamisesta ei tarvitse heti kantaa.

Juuse Saros (vas.) ja Pekka Rinne tekivät vahvaa yhteistyötä Nashvillessä. Kaksikko kuvattuna Oulussa kesällä 2019.

Toinen huoli kuuluu, ettei Saros ole vielä pelannut kuin yhden hyvän kauden. Viime kauden runkosarjan loppu oli Sarokselta timanttinen, kun Predators voitti 16 ottelua 23:stä Saroksen torjuntaprosentin ollessa 94,1.

Kauden alku ei ollut kuitenkaan lähellekään samaa tasoa.

– Saroksen on löydettävä tasaisuutta ja autettava Predatorsia voittamaan pudotuspelisarja, missä hän ei ole onnistunut kahdella aiemmalla yrityksellään – huolimatta hyvästä työstä Carolina Hurricanesia vastaan toukokuussa, kun Nashville hävisi kuudessa ottelussa, The Athletic kirjoittaa.

Kolmas ja viimeinen Athleticin esittämä kysymys kuuluu, milloin Jaroslav Askarov haastaa Saroksen ykkösvahdin paikasta.

Predators varasi Askarovin ensimmäisellä kierroksella 11. pelaajana varaustilaisuudessa 2020, jolloin hänestä tuli kaikkien aikojen pienimmällä numerolla NHL:ään varattu venäläismaalivahti. 19-vuotias Askarov edustaa alkavalla kaudella Pietarin SKA:ta.

Gm Poilen mukaan Saros kantaa vastuun ”ainakin seuraavat neljä vuotta”.

– Neljä vuotta pitäisi olla sopiva aika Askaroville saapua Pohjois-Amerikkaan, oppia Saroksen ohjauksessa ja haastaa ykkösvahdin paikasta, kun Predators on saanut jälleenrakennuksensa valmiiksi, The Athletic arvioi.