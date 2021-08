”Suomen tuntemattomin NHL-pelaaja” avautuu kohtelustaan – joutui törkeän siirron pelinappulaksi: ”Ei voi olla totta”

Mikael Hakkarainen pettyi kohteluunsa Chicago Blackhawksissa. Hyökkääjä haluaa palata Eurooppaan.

Se oli pelaajakauppa, joka hämmensi kaikkia.

NHL-seura Vegas Golden Knights vaihtoi kirkkaimman tähtensä, Vezina Trophy -voittaja Marc-André Fleuryn Chicagon hyökkääjään Mikael Hakkaraiseen, joka ei ole pelannut peliäkään NHL:ssä.

Hakkaraisella on vyöllään 14 AHL-ottelua. Hän on Blackhawksin viidennen kierroksen varaus vuodelta 2018.

Kun Hakkarainen kuuli agentiltaan, kehen hänet oli treidattu, ihmetys oli iso.

– Olin, että ei voi olla totta, hän kertaa heinäkuun 27. päivän tapahtumia.

– Miksi näin on käynyt? Fleury on moninkertainen Stanley Cup -voittaja ja maailmantähti ja sitten siinä on minä, joka on pelannut pääosin AHL:ssä ja ollut loukkaantuneena. Mietin, että on outo treidi.

Koko kuvio oli vasta paljastumassa.

Hakkarainen, 23, ehti jo innostua uudesta alusta Las Vegasissa, mutta sitten tuli tyly ilmoitus: Vegas ei halua häntä.

Eikä Fleury halunnut Chicagoon, sillä hänen mielessään oli pelata uransa loppuun asti Vegasin paidassa. Vegas antoi ainoalle seuraikonilleen käytännössä potkut treidaamalla hänet ilmaiseksi pois. Fanit raivostuivat. Sotku oli melkoinen.

Golden Knights lainasi hankkimansa Hakkaraisen heti takaisin Blackhawksiin, joka lähetti hänet farmiin Rockford IceHogsiin.

– En ollut ikinä kuullut, että tällaista voi tapahtua. Ja sitten se tapahtui itselleni, Hakkarainen hämmästelee.

– Oli omituinen tilanne.

Kävi ilmi, että Chicagon oli pakko antaa yksi pelaaja – oikeastaan kuka tahansa – vaihdossa Vegasiin, ettei sopimuspelaajien määrä ylittyisi. Se yksi pelaaja oli Hakkarainen.

Suomalaisesta tuli pelkkä pelinappula, jonka tilanne on nyt tukala, sillä myös Rockfordilla oli ikäviä uutisia hänelle.

– Rockfordista he sanoivat, että heillä ei ole paikkaa. En tiedä, miksi, Hakkarainen sanoo.

Mikael Hakkarainen pelasi Chicago Blackhawksin harjoitusottelussa Detroit Red Wingsiä vastaan syyskuussa 2019.

Hän epäilee syyn olevan siinä, ettei Chicagon farmijoukkue halua antaa kokoonpanosta tilaa Vegasin sopimuspelaajalle.

– Ne lähettävät minut Indyyn, jos sinne päätän mennä.

Indy eli Indy Fuel on Chicagon ECHL-joukkue eli farminfarmi.

Viime kaudella Hakkarainen pelasi Fuelissa kuusi ottelua tehopistein 0+1. Rockfordissa saldo oli kuusi peliä, ei pisteitä.

Motivoiko Indy Fuelissa pelaaminen?

- En viitsi hirveästi puhua Indysta… No, totta kai motivoi, koska jos siellä pelaa hyvin, niin voi saada call-upin johonkin AHL-jengiin tai sopimuksen ensi kaudelle, hän pyörittelee.

Elokuu on jo pitkällä, eikä Hakkarainen vielä tiedä, missä hän tällä kaudella pelaa.

– Aika vaikea on tilanne.

Hakkarainen sanoo Ilta-Sanomille suoraan, että hän on pettynyt kohteluunsa Blackhawksissa.

– Chicagon organisaatio ei ollut minua kohtaan niin hyvä. Tekisi itselleni hyvää päästä sieltä kokonaan pois.

Se tarkoittaisi, ettei Indy Fuel enää kutsu.

Hetken pohdittuaan Hakkarainen ilmoittaa, että mieli halajaa takaisin Euroopan kaukaloihin.

– Jos itse saisin päättää, niin haluaisin uuden startin jossain päin Eurooppaa. Sitä kautta voisi rakentaa uraa Euroopassa, hän sanoo.

Tällä hetkellä kaikki on auki.

Mikael Hakkaraista on tituleerattu “Suomen tuntemattomimmaksi NHL-pelaajaksi”. Urheilulehti teki Hakkaraisesta viime vuonna laajan jutun, jossa hän arvioi vanhempiensa panostaneen hänen uraansa yli 100 000 euroa, millä on rahoitettu muun muassa yksityisvalmennusta.

Tie tähtiin ei ole ollut helppo.

– Ammattilaisura on ollut tosi vaikea, Hakkarainen myöntää.

– Ei ole oikein löytynyt sellaista paikkaa, missä voi näyttää, minkälainen pelaaja oikeasti olen.

Harva suomalainen on edes nähnyt Hakkaraisen pelaavan. Hän ampaisi 17-vuotiaana Espoo Bluesin B-nuorista opiskelemaan Yhdysvaltoihin.

Bluesissa hän teki 43 otteluun 51 (21+30) pistettä ja oli kolmanneksi paras pistemies kaudella 2014–15. Ykkönen oli Eeli Tolvanen.

Minkälainen pelaaja olet?

– Olen sellainen pelaaja, joka pystyy pelaamaan niin ykkös- kuin nelosketjussa. Olen tosi hyvä luistelija. Pelitaidot ovat tosi hyvät. Fyysisyyttä tarvitsisi vielä lisää, Hakkarainen luettelee.

Hakkaraisen NHL-debyytti oli lähellä viime helmikuussa, kun Blackhawks kutsui hänet ylös niin sanottuun taxi squadiin eli korona-ajan reserviin.

– En päässyt pelaamaan. Ja heti kun tulin takaisin AHL:ään, kiekko osui jalkaan ja se murtui, hän harmittelee.

Ensimmäisen kauden oli pilannut aivotärähdys. Ei voi kieltää, etteikö Hakkaraisen matkassa olisi ollut epäonneakin.

– Kaikesta huonosta voi tulla hyvääkin, kunhan vain jaksaa pysyä positiivisena, Hakkarainen sanoo.

– Aika moni olisi varmaan jo luovuttanut, että ei hitto, mitä järkeä tässä on. Minulla ei ole ikinä ollut sellaista fiilistä. Ei ole käynyt mielessäkään, että haluaisin lopettaa.