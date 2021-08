NHL:n maalikuningas joutui leikkaukseen

Auston Matthews on ranneleikkauksensa jälkeen sivussa vähintään kuusi viikkoa.

Toronto/Helsinki

Jääkiekon NHL:n maalikuninkuuden viime kaudella voittanut Auston Matthews kävi perjantaina ranneleikkauksessa. Sarjan verkkosivujen mukaan Toronto Maple Leafsin hyökkääjä on sivussa vähintään kuusi viikkoa, joten hän ei ehtine kuntoutua harjoitusleirin alkuun mennessä.

Maple Leafs ei ole kertonut tarkemmin vamman yksityiskohtia tai kummasta ranteesta on kyse. Viime kaudella Matthews kärsi oikean ranteen vammasta ja oli sivussa kaksi ottelua helmi-maaliskuun taitteessa. Vamma ei juuri hidastanut tahtia vaan yhdysvaltalainen viimeisteli 52 ottelussa muhkeat pisteet 41+25=66.

Harjoitusleirin alkamisajankohtaa ei ole ilmoitettu, mutta leirin odotetaan alkavan syyskuun puolivälissä. NHL:n runkosarja käynnistyy 12. lokakuuta, ja Maple Leafs aloittaa päivää myöhemmin, joten Matthewsin pitäisi kuntoutua ainakin kauden alkuun mennessä.

Syyskuussa 24 vuotta täyttävä Matthews on vuoden 2016 ykkösvaraus. Hän on pelannut Maple Leafsissa 334 runkosarjaottelua pistein 199+152=351. Viiden kauden jakson (2016–21) aikana vain Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin on tehnyt enemmän runkosarjamaaleja. Venäläinen on osunut 205 kertaa, mutta hän on pelannut 24 ottelua Matthewsia enemmän.